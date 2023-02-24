Год войны: социология актуальных вопросов для Украины

Социологическая компания Active group провела опрос среди украинцев по поводу их жизни во время войны, ожиданий и реалий

24 февраля 2022 года россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Прошел год. Социологическая компания Active group накануне годовщины вторжения с помощью собственной онлайн панели SunFlowerSociology провела опрос среди украинцев по поводу их жизни во время войны, ожиданий и реалий.

Год назад политики и главы государств всего мира были обеспокоены данными своих разведывательных служб относительно эскалации российских войск на украинско-белорусской границе и возможного вторжения. В ходе опроса, проведенного в канун годовщины вторжения, 13,1% опрошенных ответили, что тогда считали наступление практически гарантированным, для 33,6% такое развитие событий было более вероятным. Невозможным полномасштабное наступление считали 15,8% респондентов, а для 30,1% такое развитие событий было скорее невозможным. Еще 7,4% не имели утвердительного ответа.

Уже через несколько часов после вторжения мы услышали решение от Кабинета министров Украины, ВРУ и президента о введении военного положения, мобилизации, расторжении дипломатических отношений с рф и др. Опрошенные респонденты оценили по 5-балльной шкале (где 5 самый высокий балл, а 1 - самый низкий) правильность и оперативность действий украинской власти в первые недели вторжения. Высокую оценку по этим критериям поставили 28,6% и 28,9% украинцев. В 1 балл действия власти оценили 6% и 5,1%. Не определились по правильности и оперативности 6,3% и 4,2% соответственно.

Скорость наступления российских войск в первые часы в отдельных регионах Украины породила дискуссию о готовности ВСУ и власти в целом к этому вторжению. Украинцам было предложено дать собственную оценку готовности армии и власти. Высоко оценили готовность (5 баллов) в 14,6% и 12,2%. Оценка 3 балла получила самый большой процент респондентов – 31,5% и 32,4%. Только для 6% опрошенных украинцев готовность ВСУ оценивалась как низкая. Мнение о неготовности власти к вторжению выразило 11,9% (см. диаграмму 1).

Диаграмма 1. Готовность Вооруженных Сил страны и власти к полномасштабному вторжению

В тот же день президент и правительство призвали весь мир к санкциям против россии и оказанию помощи Украине. В течение всего года шли дискуссии вокруг поставок оружия, скорости, объемов, номенклатуры их предоставления и в целом того, насколько готов мир поддержать Украину и защитить демократию. В ходе опроса украинцев относительно того, является ли поддержка мира достаточной выяснилось, что: только 3,9% считают, что поддержка вполне достаточна, однако и категорически недостаточной считают 12,2%. Для 28% поддержка скорее достаточно. Почти половина опрошенных украинцев – 52,7% считают поддержку мира скорее недостаточной. Нет ответа на этот вопрос 3,3%. Если сузить вопрос сугубо военной помощи, мнение украинцев почти не отличается – достаточным его называют 3,3%, а категорически недостаточным 15,5%. "Скорее достаточной" военную помощь назвали 24,4%, и практически половина от опрошенных – 52,1% считают военную помощь скорее недостаточной.

Борьба украинцев продолжается не только на поле боя и нуждается не только в оружии. Агрессия россии принесла с собой разрушение зданий, учебных заведений, медицинских учреждений и целых городов. Повреждены объекты критической инфраструктуры по всему государству. Дефицит разнообразных объектов ощутим. Поэтому разные страны посылают огромные объемы гуманитарной помощи. На вопрос "По вашему мнению, достаточна ли гуманитарная поддержка Украины миром?" 14,3% ответили, что вполне достаточно, а скорее достаточной ее считают 51,5% респондентов. Скорее недостаточной ее назвали 23,8%, а категорически недостаточной – 5,7% опрошенных. Ответа на этот вопрос нет 4,8%.

В течение всего года шли дискуссии о том, закончится ли война в 2022 году. 30,4% накануне годовщины вторжения сказали, что в его начале они считали, что она закончится в 2022 году. Допускали такую возможность 35,7%. О том, что это надолго еще с первых дней войны осознавали 27,1% украинцев. Затруднились ответить для 6,8% опрошенных (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2. Закончится ли война в 2022 году, по мнению украинцев

Украинское общество продолжает свою борьбу за свободу и независимость в своем государстве. Впереди нас ждут всевозможные вызовы и желание победить и уничтожить врага останется сильнее.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlowerSociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины 18 и более лет. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 18 января 2023 г.