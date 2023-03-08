Сражался за Луганский аэропорт и Дебальцево: на Донбассе погиб героический комбат

Погибшему воину было всего 34 года

На Донбассе, где продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами, при выполнении боевого задания погиб командир аэромобильного батальона майор Луканюк Андрей Валерьевич.

Трагедия случилась 6 марта в населенном пункте Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Военный попал под вражеский артиллерийский обстрел. Об этом сообщили на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ в Facebook.

Что известно об Андрее Луканюке

34-летний военный был родом из села Годы-Доброводка Коломыйского района Ивано-Франковской области.

С 2013 года он участвовал в формировании 3-й батальонной тактической группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В 2014 году выполнял боевые задания в должности командира роты.

Андрей Луканюк участвовал в боях за Луганский аэропорт, Дебальцево, Красногоровку, Широкино.

В 2022 году майор Андрей Луканюк возглавил аэромобильный батальон 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Его побратимы отмечают, что военный был тем офицером, которого уважали. Он был подлинным примером военной доблести и славы. Воины вспоминают, что Луканюк всегда был требовательным, но в то же время справедливым.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 марта в Киеве простились с бойцами диверсионной группы батальона "Братство", погибшими на Брянщине при выполнении боевого задания. Самому младшему из них было всего 19 лет.