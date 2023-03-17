Главное – не грешить: священник объяснил, кому можно заниматься сексом в пост
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Реализация половой жизни у супругов является способом дарения и способом жертвы друг для друга
Пост, по мнению некоторых украинцев, — это время, когда нужно сдерживать свои "приземленные" желания в пище, морали и во многих других сферах жизни.
Но, оказывается, не все так однозначно и "печально", и церковь на самом деле не отрицает так называемые "плотские утехи", особенно когда они не имеют оттенка греха.
Об этом интервью ТСН.ua рассказал отец Роман Демуш – священник УГКЦ и заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам Молодежи Украинской греко-католической церкви.
"Если мы говорим о времени поста, то самым важным от чего нужно воздерживаться — это грех. А потому мы должны воздерживаться от этого вреда, от того, что разрушает нашу жизнь, от того, что отдаляет нас от Бога. Половая жизнь у супругов не есть грехом, поэтому нет оговорок о воздержании от полового акта супругов во время поста, в частности, в УГКЦ, как и в католической церкви, нет таких ограничений или оговорок, чтобы научиться жить в супружеской жизни, быть открытыми к деторождению и проявлять свою любовь, не трактуя своего партнера как объекта каких-то желаний", — сказал священник.
В то же время в течение Великого поста, по его словам, нельзя:
- ругаться матом;
- ссориться с родными;
- осуждать и завидовать людям;
- употреблять алкоголь, кроме вина за отдельные дни;
- курить и не поддаваться плохим привычкам;
- посещать неуместные развлечения и вечеринки;
- жениться и не венчаться.
Но имеется большая потребность в том, чтобы:
- молиться;
- помогать нуждающимся;
- заниматься благотворительностью;
- каяться во грехах;
- извиняться за свои поступки;
- забывать все обиды.
Напомним, что более важным делом для украинцев в пост стало выселение из Киево-Печерской лавры и запрет УПЦ МП.