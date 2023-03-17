Главное – не грешить: священник объяснил, кому можно заниматься сексом в пост

Реализация половой жизни у супругов является способом дарения и способом жертвы друг для друга

Пост, по мнению некоторых украинцев, — это время, когда нужно сдерживать свои "приземленные" желания в пище, морали и во многих других сферах жизни.

Но, оказывается, не все так однозначно и "печально", и церковь на самом деле не отрицает так называемые "плотские утехи", особенно когда они не имеют оттенка греха.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал отец Роман Демуш – священник УГКЦ и заместитель председателя Патриаршей комиссии по делам Молодежи Украинской греко-католической церкви.

"Если мы говорим о времени поста, то самым важным от чего нужно воздерживаться — это грех. А потому мы должны воздерживаться от этого вреда, от того, что разрушает нашу жизнь, от того, что отдаляет нас от Бога. Половая жизнь у супругов не есть грехом, поэтому нет оговорок о воздержании от полового акта супругов во время поста, в частности, в УГКЦ, как и в католической церкви, нет таких ограничений или оговорок, чтобы научиться жить в супружеской жизни, быть открытыми к деторождению и проявлять свою любовь, не трактуя своего партнера как объекта каких-то желаний", — сказал священник.

В то же время в течение Великого поста, по его словам, нельзя:

ругаться матом;

ссориться с родными;

осуждать и завидовать людям;

употреблять алкоголь, кроме вина за отдельные дни;

курить и не поддаваться плохим привычкам;

посещать неуместные развлечения и вечеринки;

жениться и не венчаться.

Но имеется большая потребность в том, чтобы:

молиться;

помогать нуждающимся;

заниматься благотворительностью;

каяться во грехах;

извиняться за свои поступки;

забывать все обиды.

Напомним, что более важным делом для украинцев в пост стало выселение из Киево-Печерской лавры и запрет УПЦ МП.