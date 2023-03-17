Головне – не грішити: священник пояснив, кому можна займатись сексом у піст
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Реалізація статевого життя у подружжі є способом дарування і способом жертви одне для одного
Піст, на думку деяких українців, — це час, коли потрібно стримувати свої "приземлені" бажання у їжі, моралі та і у багатьох інших сферах життя.
Але, виявляється, не все так однозначно і "сумно", і церква насправді не заперечує так звані "плотські утіхи", особливо коли вони не мають відтінку гріха.
Про це інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Роман Демуш – священник УГКЦ і заступник голови Патріаршої комісії у справах Молоді Української греко-католицької церкви.
"Якщо ми говоримо про час посту, то найважливішим від чого потрібно утримуватися — це гріх. А тому ми повинні утримуватися від цієї шкоди, від того, що руйнує наше життя, від того, що віддаляє нас від Бога. Статеве життя у подружжі не є гріхом. А тому немає застережень про утримання від статевого акту подружжя під час посту. Зокрема, в УГКЦ, як і у католицькій церкві немає таких обмежень чи застережень. Реалізація статевого життя у подружжі є способом дарування і способом жертви одне для одного. Тут слід наголосити, щоб навчитися жити у подружньому житті, бути відкритими до дітонародження та виявляти свою любов, не трактуючи свого партнера, як об'єкта якихось бажань", — сказав священник.
В той же час протягом Великого посту, за його словами, не можна:
- лаятись матом;
- сваритися із рідними;
- засуджувати і заздрити людям;
- вживати алкоголь, крім вина за окремі дні;
- палити та не піддаватися поганим звичкам;
- відвідувати недоречні розваги та вечірки;
- одружуватися і не вінчатись.
За тем є велика потреба в тому, щоб:
- молитися;
- допомагати нужденним;
- займатися благодійністю;
- каятися у гріхах;
- вибачатися за свої вчинки;
- забувати всі образи.
Нагадаємо, що більш важливою справою для українців у піст стало виселення з Києво-Печерської лаври і заборона УПЦ МП.