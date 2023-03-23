Целые ковры первоцветов: заповедная долина зацветла в Закарпатье (впечатляющие фото)

Покупать первоцветы не стоит — этих растений из-за нерадивых браконьеров становится все меньше

В Украину пришла календарная и климатическая весна, и первыми о ней возвещают цветы. Первоцветами любоваться можно уже во многих районах, но стоит делать это только глазами — собирать цветы нельзя. За это выпишут внушительный штраф.

Как сообщает Карпатский биосферный заповедник на своей странице в Facebook, в Долине нарциссов на Закарпатье нарциссов пока нет, зато землю покрывают ковром пурпурные шафраны и белоснежные белоцветы. Кроме них встречаются синие и белые подснежники, эритроний собачий зуб и другие.

Первоцветы в дикой природе

Шафраны в заповеднике

Белоцветы

В Колочавском скансене также цветут шафраны Гейфеля, покрывая землю пурпурным ковром. Первоцветы в большинстве своем растут на прилесовых лугах и лесах, так и вдоль рек и ручьев, часто на склонах.

Шафраны в Колочаве

Пурпурный ковер шафранов

Эти виды внесены в Красную книгу Украины. Такие цветы срывать, а тем более продавать нельзя. За каждое сорванное растение из Красной книги придется заплатить штраф. Крокусы, шафраны, подснежники обойдутся уничтожителям природы от 49 до 62 гривен за 1 экземпляр в зависимости от вида. Продавать и покупать их также запрещено — штраф от 510 до 1700 гривен. Если цветочный браконьер собирает цветы в заповеднике или срывает охраняемые по международным договорам растения, штраф растет и составляет от 1 700 до 3 655 гривен.

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