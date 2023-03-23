Цілі килими первоцвітів: заповідна долина заквітла на Закарпатті (вражаючі фото)

Купувати первоцвіти не варто — цих рослин через недбалих браконьєрів стає все менше

В Україну прийшла календарна та кліматична весна і першими про неї сповіщають квіти. Первоцвітами милуватися можна вже в багатьох районах, та варто робити це тільки очима — збирати квіти неможна. За це є чималий штраф.

У нарцисовій долині на Закарпатті нарцисів поки немає, зате землю вкривають килимом пурпурові шафрани та білосніжні білоцвіти. Окрім них зустрічаються підсніжники, проліски, ерітроній собачий зуб та інші.

Первоцвіти в дикій природі

Шафрани в заповіднику

Білоцвіти

У Колочавському скансені також квітнуть шафрани Гейфеля, вкриваючи землю пурпуровим килимом. Первоцвіти здебільшого ростуть на прилісових луках і лісах, так і вздовж річок і потічків, часто на схилах.

Шафрани в Колочаві

Пурпуровий килим шафранів

Ці види належать до Червоної книги України. Такі квіти зривати, а тим паче продавати не можна. За кожну зірвану рослину з Червоної книги доведеться заплатити штраф. Крокуси, шафрани, підсніжники обійдуться знищувачам природи від 49 до 62 гривень за 1 екземпляр в залежності від виду. Продавати та купувати їх також заборонено — штраф від 510 до 1 700 гривень. Якщо ж квітковий браконьєр збирає квіти в заповіднику чи зриває рослини, що охороняються за міжнародними договорами штраф зростає і становить від 1 700 до 3 655 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН занепокоєні способом споживання людством води. До чистої питної води не має доступу чверть населення планети.