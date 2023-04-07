"Это за гранью человечности": украинцы возмущены вымогательством денег у военных в Одессе

Украинцы возмущены таким поведением военнослужащего и даже требует его расстрелять

После того, как стало известно о вымогательстве в одной из воинских частей Одесской области, сеть накрыла волна возмущений. Украинцы негодуют с того, что в такое тяжелое время находятся те, кто наживается на защитниках.

В комментариях под постом "Телеграфа" в Фейсбук украинцы заявили, что необходимо избавлять от таких "ненужных" людей в современной армии. А некоторые даже предложили вместо судебного разбирательства расстрелять начальника материального обеспечения одной из воинских частей.

Возмущения были вызваны после того, как ГБР задержала военнослужащего за то, что тот отбирал у подчиненных часть денег из ежемесячных надбавок. Если те отказывались, то угрожал им проблемами на службе и даже физической расправой. Известно о более 30 подобных случаях на общую сумму 600 тысяч гривен.

Украинцев возмутило, что пока "гибнет цвет нации", такие личности наживаются на военных. Также они задались вопросом, сколько еще подобных гореначальников наживаются на защитниках, пока те рискуя своими жизнями, защищают страну.

Расстрелять на месте а то они уже крайне обнаглели нашим ребятам придумывают Бог знает что это сами пусть отвечают.

Не судить, а стрелять. И тут Америку не открыли, потому что у нас зло не наказуемо.

В каждой сфере свои гниды и ненасытные. Но, когда во время войны, в армии появляются такие изверги — это уже за гранью человечности.

А сколько еще таких горе начальников наживаются на войне. Только их никто не обнаружил. А этого надо судить по закону военного времени, потому что может откупиться, у него денег много (чужих).

И не только в Одессе! Они по всей Украине эти вымогатели!!!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в храме в Хмельницком священники УПЦ МП избили украинского военного. Приехавшая на место полиция почему-то задержала именно потерпевшего.