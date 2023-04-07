"Це за межею людяності": українці обурені здирством грошей у військових в Одесі

Українці обурені такою поведінкою військовослужбовця і навіть вимагають його розстріляти

Після того, як стало відомо про здирство в одній із військових частин Одеської області, мережу накрила хвиля обурень. Українці обурюються з того, що в такий важкий час знаходяться ті, хто наживається на захисниках.

У коментарях під постом "Телеграфа" у Фейсбуку українці заявили, що необхідно позбавлятися від такого "непотребу" у сучасній армії. А дехто навіть запропонував замість судового розгляду розстріляти начальника матеріального забезпечення однієї з військових частин.

Обурення були викликані після того, як ДБР затримала військовослужбовця за те, що той відбирав у підлеглих частину грошей із щомісячних надбавок. Якщо ті відмовлялися, то погрожував їм проблемами на службі та навіть фізичною розправою. Відомо про понад 30 таких випадків на загальну суму 600 тисяч гривень.

Українців обурило, що поки що "гине цвіт нації", такі особи наживаються на військових. Також вони поцікавилися, скільки ще подібних гореначальників наживаються на захисниках, поки ті ризикуючи своїм життям, захищають країну.

Розстріляти на місці а то вони вже вкрай знахабніли нашим хлопцям придумують Бог зна що то самі хай відповідають

Не судити, а стріляти. І тут Америку не відкрили, бо у нас зло не каране.

У кожній сфері свої гниди та ненажери є. Але коли під час війни, в армії з’являються такі нелюди — це вже за межею людяності.

А скільки таких горе начальників наживаються на війні. Тільки їх ніхто не виявив. А цього треба судити за законом воєнного часу, бо може відкупитись, у нього грошей багато (чужих).

І не лише в Одесі! Вони по всій Україні ці здирники!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у храмі в Хмельницькому священники УПЦ МП побили українського військового. Поліція, яка приїхала на місце, чомусь затримала саме потерпілого.