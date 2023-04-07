На Волыни произошло странное ЧП: нашли мертвым начальника погранзаставы

Начальник погранзаставы был найден мертвым на месте другого ЧП

На Волыни произошло чрезвычайное происшествие. На мине подорвался экскаватор с военнослужащим, но тот, к счастью не пострадал. А вот начальнику погранзаставы, который прибыл на место инцидента, повезло меньше — его нашли мертвым.

Об этом сообщает местный телеканал "Конкурент TV" со ссылкой на комментарий ГБР. Сейчас гибель военнослужащего расследуют сразу по двум статьям.

Подрыв военнослужащего на мине произошел 6 апреля вблизи села Пулемец Ковельского района. Пограничник проводил инженерные работы по укреплению границы на экскаваторе, но наехал на мину. К счастью, водитель при взрыве не пострадал.

На место ЧП прибыли начальник пограничной заставы вместе с инспектором пограничной службы. После осмотра территории, начальник отошел, чтобы поговорить по телефону, а через какое-то время раздался звук, похожий на выстрел.

Как рассказала представитель теруправления Государственного бюро расследований (г. Львов) Татьяна Муравель, начальника заставы нашли неподалеку от места ЧП с огнестрельным ранением в голову. Сейчас следователи открыли уголовное дело сразу по двум статьям: 115 (умышленное убийство или суицид) и 415 (небрежное отношение к военной службе). Проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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