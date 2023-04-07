На Волині сталася дивна НП: знайшли мертвим начальника прикордонної застави

Начальник прикордонної застави був знайдений мертвим на місці іншого НП

На Волині сталася надзвичайна подія. На міні підірвався екскаватор із військовослужбовцем, але той, на щастя, не постраждав. А ось начальнику прикордонної застави, який прибув на місце інциденту, пощастило менше – його знайшли мертвим.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Конкурент TV" із посиланням на коментар ДБР. Наразі загибель військовослужбовця розслідують одразу за двома статтями.

Підрив військовослужбовця на міні стався 6 квітня поблизу села Пулемець Ковельського району. Прикордонник проводив інженерні роботи щодо зміцнення кордону на екскаваторі, але наїхав на міну. На щастя, водій під час вибуху не постраждав.

На місце НП прибули начальник прикордонної застави разом із інспектором прикордонної служби. Після огляду території начальник відійшов, щоб поговорити по телефону, а через якийсь час пролунав звук, схожий на постріл.

Як розповіла представник теруправління Державного бюро розслідувань (м. Львів) Тетяна Муравель, начальника застави знайшли неподалік місця НП з вогнепальним пораненням у голову. Наразі слідчі відкрили кримінальну справу відразу за двома статтями: 115 (навмисне вбивство або суїцид) та 415 (недбале ставлення до військової служби). Проводяться необхідні слідчі дії та встановлюються всі обставини трагедії.

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