Обязательное половое воспитание в Украине: Зеленский дал поручение Кабмину

Половое воспитание повышает возраст первого полового акта, отмечают авторы петиции

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на очередную петицию, набравшую более 25 тысяч голосов. Это обращение по поводу внедрения обязательного полового воспитания в государстве.

Как отмечается на сайте президента, образовательную политику Украины определяет Верховная Рада Украины, а реализацией занимаются Кабмин, центральные и местные органы власти. Зеленский попросил Кабмин проработать предложения по петиции.

Авторы петиции подчеркнули, что дети должны получать информацию об изменениях в их психологии и физиологии, которые происходят во время полового созревания, понимать культуру согласия, иметь исчерпывающие данные о противозачаточных методах (контрацептивах), внеплановой беременности и безопасности. Инициаторы призвали ввести курс полового воспитания на разных уровнях, начиная с начального до высшего образования.

Одним из инициаторов является экспертный ресурс "Гендер в деталях". Авторы отмечают, что "сексуальное образование должно быть одной из составляющих предотвращения сексуального и гендерно обусловленного насилия в отношении детей". Другими составляющими являются прохождение соответствующих тренингов педагогами и выработка алгоритма действий в случаях гендерного насилия, утвержденного министерством.

Напомним, в последнее время Украину всколыхнули сразу несколько сексуальных скандалов. Насильников школьницы из Закарпатья признали виновными, однако наказали лишь условно — огласка привлекла внимание к делу. До этого секс-вечерками отличились в Киеве — полуобморочных девушек снимали на видео.