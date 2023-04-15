Обов'язкове статеве виховання в Україні: Зеленський дав доручення Кабміну

Статеве виховання підвищує вік першого статевого акту, зазначають автори петиції

Український лідер Володимир Зеленський відповів на чергову петицію, що набрала понад 25 тисяч голосів. Це звернення щодо впровадження обов’язкового статевого виховання в державі.

Як зазначено на сайті президента, освітню політику України визначає Верховна Рада України, а реалізацією займаються Кабмін, центральні та місцеві органи влади. Зеленський попрохав Кабмін опрацювати пропозиції з петиції.

Автори петиції наголосили, що діти мають отримувати інформацію щодо змін у їхній психології та фізіології, що відбуваються під час статевого дозрівання, розуміти культуру згоди, мати вичерпні дані про протизаплідні методи (контрацептиви), позапланову вагітність та безпеку. Ініціатори закликали ввести курс статевого виховання на різних рівнях, починаючи з початкової і до вищої освіти.

Одним з ініціаторів є експертний ресурс "Гендер в деталях". Автори зазначають, що "сексуальна освіта має бути однією з складових запобігання сексуальному та гендерно зумовленому насильству щодо дітей". Іншими складовими є проходження відповідних тренінгів освітянами та випрацювання алгоритму дій у випадках гендерного насильства, затверджений міністерством.

Нагадаємо, останнім часом Україну сколихнули одразу декілька сексуальних скандалів. Гвалтівників школярки із Закарпаття визнали винними, однак покарали лише умовно — розголос привернув увагу до справи. До цього секс-вечірками відзначилися у Києві — напівнепритомних дівчат знімали на відео.