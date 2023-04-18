Украинцы через несколько часов купили дом для переселенки с двумя детьми: сбор решили не останавливать

Украинцы не только купили дом, но и готовы сделать в нем ремонт, чтобы семья ни в чем не нуждалась

Украинцы неоднократно демонстрировали феноменальную скорость при закрытии сборов. Не так давно неравнодушные граждане помогли собрать средства снайперу на винтовку, а теперь купили дом для переселенки с двумя детьми.

Сбор объявила волонтер Ольга Ткаченко на своей странице в Facebook. Украинцам понадобилось всего несколько часов, чтобы собрать деньги на новый дом для семьи.

Диана переселенка из Коростенского района Житомирской области. Вместе с маленьким сыном и дочкой она переехала в более безопасное место, где арендовала жилье за 1 тысячу гривен. В силу того, что у нее двое маленьких детей, 22-летняя Диана не могла работать, а помогать ей некому — она воспитывает детей одна.

Хозяйка дома, который арендовала Диана, сообщила ей, что намерена продать его, так как нужны деньги на лечение онкобольного ребенка. На выселение ей дали времени до конца недели, но идти девушке некуда.

"Сегодня утром пишет мне "я не хочу жить… только не понимаю, что с детьми будет, как умру…" ее высылает из дома, за который платилась аренда 1000 грн в месяц, хозяйка, потому что должна продать дом, чтобы лечить своего ребенка от онко (еще одно горе)", — написала волонтер.

Она рассказала, что Диана нашла по соседству дом, который продают за 30 тысяч гривен. Волонтер предложила украинцам помочь семье обрести крышу над головой, так как родственников у Дианы нет.

Буквально за считанные часы украинцы собрали нужную сумму и даже больше. Сбор закрывать не стали — излишние деньги пойдут на косметический ремонт в доме. Также известно, что задаток в 10 тысяч гривен уже отправлен и завтра, 19 апреля, состоится выкуп дома. Переводили кто сколько может: и по несколько тысяч гривен, и по несколько сотен. Также неравнодушные украинцы попросили адрес дома или номер отделения почты, чтобы отправить вещи для детей, посуду и другие необходимые бытовые принадлежности.

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