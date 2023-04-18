Українці за кілька годин купили будинок для переселенки з двома дітьми: збір вирішили не зупиняти

Українці не тільки купили будинок, а й готові зробити в ньому ремонт, щоб сім’я нічого не потребувала

Українці неодноразово демонстрували феноменальну швидкість під час закриття зборів. Нещодавно небайдужі громадяни допомогли зібрати кошти снайперу на гвинтівку, а тепер купили будинок для переселенки з двома дітьми.

Збір оголосила волонтерка Ольга Ткаченко на своїй сторінці у Facebook. Українцям знадобилося лише кілька годин, щоби зібрати гроші на новий будинок для сім’ї.

Діана переселенка із Коростенського району Житомирської області. Разом із маленьким сином та донькою вона переїхала у безпечніше місце, де орендувала житло за 1 тисячу гривень. Через те, що має двох маленьких дітей, 22-річна Діана не могла працювати, а допомагати їй нікому — вона виховує дітей одна.

Господиня будинку, який орендувала Діана, повідомила їй, що має намір продати його, оскільки потрібні гроші на лікування онкохворої дитини. На виселення їй дали часу до кінця тижня, але йти дівчині нема куди.

"Сьогодні вранці пише мені "я не хочу жити… тільки не розумію, що з дітьми буде, як помру…" її виселяє з дому, за який сплачувалася оренда 1000 грн на місяць, господиня, бо має продати будинок, щоб лікувати свою дитину від онко (ще одне горе)", — написала волонтер.

Вона розповіла, що Діана знайшла по сусідству будинок, який продають за 30 тисяч гривень. Волонтер запропонувала українцям допомогти сім’ї знайти дах над головою, бо родичів Діана не має.

Буквально за лічені години українці зібрали потрібну суму і навіть більше. Збір закривати не стали – зайві гроші підуть на косметичний ремонт у будинку. Також відомо, що завдаток 10 тисяч гривень уже відправлено і завтра, 19 квітня, відбудеться викуп будинку. Переводили хто скільки може: і кілька тисяч гривень, і кілька сотень. Також небайдужі українці попросили адресу будинку чи номер відділення пошти, щоб відправити речі для дітей, посуд та інше необхідне побутове приладдя.

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