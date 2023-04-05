Український снайпер знову у строю та при зброї! "Телеграф" дякує всім, хто допоміг закрити збір

Небайдужі українці за два місяці зібрали воїна-добровольця на фронт

Збір на снайперську гвинтівку для українського добровольця Володимира Вакуленка, який у січні 2023 року отримав поранення під Бахмутом, закритий. Завдяки спільним зусиллям небайдужих українців, а також фонду "Повернись живим" та Фундації "Течія" вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень.

Збір було відкрито 28 січня шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром після того, як стало відомо про серйозне поранення голови Володимира Вакуленка. Ворожий фугас похитнув здоров’я українського воїна, але не зумів позбавити його бажання захищати рідну країну.

Внаслідок обстрілу гвинтівка та інше спорядження снайпера згоріло, тому було відкрито збір на суму 510 тисяч гривень. Планувалося купити гвинтівку, приціл, бінокль та інше снайперське спорядження, аби після виходу з лікарні Володимир Вакуленко зміг продовжити захищати країну від ворога.

І ось через 2 місяці збір закрито. Команда "Телеграфа" дякує кожному небайдужому українцю за Ваші кошти, які були переведені на добру справу захисту України! Окрема подяка Фундації "Течія" та фонду "Повернись живим" за те, що приєдналися до збору та допомогли воїнові придбати нове озброєння, яким той очищатиме землю від ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в перші дні російського вторгнення українці допомогли зібрати Володимиру Вакуленку кошти на приціл для гвинтівки. Тоді було зібрано майже 140 тисяч гривень для дизайнера-архітектора з Бучі, котрий добровільно пішов захищати країну.