Какие зарплаты ожидать военнослужащим в мае: в ВСУ ответили

В Украине зарплаты бойцам ВСУ до конца весны не изменятся

Денежное обеспечение украинских военных в последний раз изменилось в феврале 2023 года, когда Минобороны обнародовало новый порядок начисления выплат, но в мае размер ежемесячного обеспечения бойцам ВСУ не изменится.

Как сообщают на странице Facebook Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, по старому графику стрелок, привлеченный к боевым действиям, получал 113 тысяч, однако с начала марта — 120 тысяч.

Размер денежной выплаты командира бригады Сухопутных войск 2023 составляет 50 173 грн (без дополнительных начислений), а у стрелка — 20 586 гривен.

Стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу более 40 тысяч гривен, а если был привлечен к боевым действиям – 113 тысяч гривен.

В апреле 2023-го такой военнослужащий получит:

20 587 гривен, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 гривен, если выполняет боевые (специальные) задания;

120587 гривен, если участвует непосредственно в боевых действиях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возвращении с 10 апреля доплат военным в размере 30 тысяч гривен. Однако в бюджете этих средств нет и на следующий день был внесен законопроект, фактически блокирующий решение о возврате дополнительных выплат.