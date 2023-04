Андрей Довбенко: "Решение о моем заочном аресте – правовой нонсенс"

Юрист заявил, что будет отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека

Сегодня, 19 апреля, Высший антикоррупционный суд принял решение о заочном аресте адвоката Андрея Довбенко. Юрист заявил, что не скрывается, а значит, правовые основания для такого решения – отсутствуют. Довбенко считает решение суда незаконным и планирует обжаловать его в апелляционном порядке. "Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека", — заявил он.

По словам юриста, следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и его причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательным условием для заочного ареста. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд принял решение о моем заочном аресте. При этом основания для такого решения – отсутствуют, а с юридической точки зрения это решение является незаконным. Иначе чем правовой нонсенс его назвать не могу", — написал юрист.

"Международная судебная перспектива этого дела полностью отсутствует. И это, к сожалению, еще одно доказательство того, что непрофессиональные действия НАБУ снова вредят всей правовой системе Украины.

Как уже раньше писал, я не скрываюсь. Место моего проживания известно следствию.

Я живу в Великобритании уже четыре года и нахожусь на консульском учете в Посольстве Украины. Зачем при этом НАБУ меня разыскивать? Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Предлагал провести мой допрос. Но все эти заявления остались без ответа. Выступить на своем заседании суд мне тоже не разрешил, и тоже совершенно безосновательно. Это при том, что в других заседаниях я участвовал дистанционно с разрешения этого же ВАКС", – отметил адвокат.

"Что касается содержания выдвинутых обвинений, то здесь причинно-следственные связи полностью утрачены, — подчеркнул А Довбенко. — Следствие не предоставило ни одного доказательства в подтверждение обоснованности подозрения и моей причастности, хотя именно наличие обоснованного подозрения является обязательным условием заочного ареста. При этом суд, очевидно, даже не дал этому оценки. Но и это еще не все. Суд закрыл глаза и на явные нарушения закона следствием. Во-первых, прокуроры САП дважды объявили мне подозрение по поводу одних и тех же обстоятельств, хотя двойное привлечение к ответственности – незаконное. Во-вторых, суд не учел, что на момент обращения стороны обвинения с ходатайством о заочном аресте сроки досудебного расследования уже истекли.

Безусловно, этот заочный арест является незаконным. Я буду обжаловать его в апелляционном порядке. Кроме того, буду отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

Верю в правосудие, где-то оно найдется. Will keep you posted", — написал юрист.

Ранее Андрей Довбенко неоднократно заявлял, что готов предоставить показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом.

Напомним, что процедурные действия проходят в рамках уголовного производства, расследуемого детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным надзором Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Речь идет о якобы осуществленной незаконной продаже арестованного имущества через АРМА и ГП "СЕТАМ". Само расследование было начато еще в мае 2019 года.