Андрій Довбенко: "Рішення про мій заочний арешт – правовий нонсенс"

Юрист заявив, що відстоюватиме свої права у Європейському суді з прав людини

Сьогодні, 19 квітня, Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт адвоката Андрія Довбенка. Юрист заявив, що не переховується, а отже правові підстави для такого рішення – відсутні. Довбенко вважає рішення суду незаконним, і планує оскаржити його в апеляційному порядку. "Крім того, відстоюватиму свої права у Європейському суді з прав людини", — заявив він.

За словами юриста, слідство не надало жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри та його причетності, хоча саме наявність обґрунтованої підозри є обов’язковою передумовою заочного арешту. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про мій заочний арешт. При цьому підстави для такого рішення – відсутні, а з юридичної точки зору це рішення є незаконним. Інакше, як правовий нонсенс, його назвати не можу", — написав юрист.

"Міжнародна судова перспектива цієї справи повністю відсутня. І це, на жаль, ще один доказ того, що непрофесійні дії НАБУ знову шкодять усій правовій системі України.

Як уже раніше писав, я не переховуюсь. Місце мого проживання відоме слідству.

Я мешкаю у Великій Британії вже чотири роки, і перебуваю на консульському обліку у Посольстві України. Навіщо при цьому НАБУ мене розшукувати? Десятки разів я звертався до НАБУ і САП з листами та клопотаннями про співпрацю та проведення слідчих дій. Пропонував провести мій допит. Але всі ці заяви залишися без відповіді. Виступити на своєму засіданні суд мені також не дозволив, і також — цілком безпідставно. Це при тому, що в інших засіданнях я брав участь дистанційно з дозволу цього ж ВАКС ", – зазначив адвокат.

"Щодо змісту висунутих звинувачень, то тут причинно-наслідкові зв’язки цілком втрачено, — підкреслив А. Довбенко. — Слідство не надало жодного доказу на підтвердження обґрунтованості підозри та моєї причетності, хоча саме наявність обґрунтованої підозри є обов’язковою передумовою заочного арешту. При цьому суд, очевидно, навіть не дав цьому оцінки. Але і це ще не все. Суд закрив очі і на явні порушення закону слідством. По-перше, прокурори САП двічі оголосили мені підозру з приводу одних і тих самих обставин, хоча подвійне притягнення до відповідальності – незаконне. По-друге, суд не врахував, що на момент звернення сторони обвинувачення із клопотанням про заочний арешт строки досудового розслідування вже сплинули.

Безумовно, цей заочний арешт є незаконним. Я оскаржуватиму його в апеляційному порядку. Крім того, відстоюватиму свої права у Європейському суді з прав людин.

Вірю в правосуддя, десь воно таки знайдеться. Will keep you posted", — написав юрист.

Раніше Андрій Довбенко неодноразово заявляв, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ безпідставно ігнорують вимоги закону та не бажають допитати його в єдиний можливий спосіб.

Нагадаємо, що процедурні дії відбуваються в рамках кримінального провадження, яке розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуальним наглядом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Мова йде про начебто здійснений незаконний продаж арештованого майна через АРМА та ДП "СЕТАМ". Саме розслідування було розпочато ще у травні 2019 року.