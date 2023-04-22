Олег Барна в последнем интервью перед гибелью: "Второй такой войны Украина может не выдержать" (видео)

Экс-нардеп не дожил до своего 56 дня рождения буквально один день

Журналист Алексей Дмитрашковский опубликовал кадры последнего интервью экс-нардепа Олега Барны, который на днях погиб на фронте. Он улыбался, общался с другими воинами и передавал пламенный привет псевдопатриотам, которые сбежали за границу.

Кадрами последнего интервью журналист поделился на своей странице в Фейсбуке. Они были записаны за несколько дней до гибели бывшего депутата.

Олег Барна рассказал, что в гражданской жизни он был учителем физики, математики и защиты отечества в одной из школ Тернопольской области. Народным депутатом он был в период с 2014 по 2019 год.

Несмотря на то, что с 2008 года Олег Барна снят с воинского учета в связи с инвалидностью (перелом таза, шурупы на всю жизнь, ранение и контузия на Майдане), он пошел добровольцев воевать. За день до начала полномасштабного вторжения россии он провел эфире в Киеве и поздно вечером возращался домой. А в 04:00 родственники с Харьковской области позвонили экс-нардепу и сообщили, что по ним летят российские ракеты.

"Жена говорит: "Может займешься волонтерством?", я говорю хорошо. А потом она увидела, как я с горища снимаю свой военный вещмешок, то все поняла. Дело в том, что я боягуз, потому что знаю, кто такие мос**ли — звери и нелюди. Поэтому я очень боялся и боюсь, что бы этот зверь не пришел в наш дом на Галичине", — рассказал Олег Барна.

Чтобы этого не допустить "парни с западной Украины", как сказал экс-нардеп, пришли на фронт. Он подчеркнул, что намерен делать все возможное, чтобы его дети и дети других украинцев жили в безопасной и защищенной стране. По словам Барны, "русский мир" и "русский сапог" приходит именно туда, где есть русский язык, музыка, культура и пророссийская церковь (УПЦ МП). А поэтому у украинцев будет еще много работы после войны, чтобы избавить страну от этого.

Также экс-нардеп рассказал, что его первыми законопроектами были запрет на участие в АТО людям младше 25 лет, а также запрет на мобилизацию учителей и преподавателей университетов и школ.

"Кто-то должен воспитывать нацию", — подчеркнул Олег Барна.

Экс-политик отметил, что его не волнует результат войны. По его словам, если Украина проиграет, то ее просто уничтожат, поэтому наша страна обязана выиграть.

"Второй такой войны Украина может не выдержать. А мос**ли через 3-5 лет снова будут скаить зубы. Поэтому нужно их добить и сформировать международную политику таким образом, чтобы россия просто распалась или была не дееспособна", — подчеркнул Олег Барна в своем последнем интервью.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что проститься с Олегом Барной пришли родные, собратья, волонтеры, активисты и журналисты, а также бывший президент Украины Петр Порошенко с супругой. Жизнь защитника Украины оборвалась за день до его 56 дня рождения.