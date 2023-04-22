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Олег Барна в останньому інтерв’ю перед загибеллю: "Другої такої війни Україна може не витримати" (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Олег Барна за кілька днів до загибелі дав інтерв’ю Новина оновлена 22 квітня 2023, 13:57
Олег Барна за кілька днів до загибелі дав інтерв’ю. Фото Скрін із відео

Екс-нардеп не дожив до свого 56 дня народження буквально один день

Журналіст Олексій Дмитрашковський опублікував кадри останнього інтерв’ю екс-нардепа Олега Барни, який днями загинув на фронті. Він усміхався, спілкувався з іншими воїнами та передавав полум’яний привіт псевдопатріотам, які втекли за кордон.

Кадрами останнього інтерв’ю журналіст поділився на своїй сторінці у Фейсбуці. Вони були запасані за кілька днів до загибелі колишнього депутата.

Олег Барна розповів, що у цивільному житті він був учителем фізики, математики та захисту батьківщини в одній із шкіл Тернопільської області. Народним депутатом він був у період із 2014 по 2019 рік.

Незважаючи на те, що з 2008 року Олега Барну знято з військового обліку у зв’язку з інвалідністю (перелом тазу, шурупи на все життя, поранення та контузія на Майдані), він пішов добровольців воювати. За день до початку повномасштабного вторгнення росії він провів ефір у Києві і пізно ввечері повертався додому. А о 04:00 родичі з Харківської області зателефонували екс-нардепу та повідомили, що по ним летять російські ракети.

"Дружина каже: "Може займешся волонтерством?", я кажу добре. А потім вона побачила, як я з горища знімаю свій військовий речмішок, то все зрозуміла. Справа в тому, що я боягуз, бо знаю, хто такі мос**лі — звірі та нелюди. Тому я дуже боявся і боюся, щоб цей звір не прийшов у наш будинок на Галичині", — розповів Олег Барна.

Щоб цього не допустити "хлопці із західної України", як сказав екс-нардеп, прийшли на фронт. Він наголосив, що має намір робити все можливе, щоб його діти та діти інших українців жили у безпечній та захищеній країні. За словами Барни, "російський мир" та "російський чобіт" приходять саме туди, де є російська мова, музика, культура та проросійська церква (УПЦ МП). А тому в українців буде ще багато роботи після війни, щоб позбавити країну від цього.

Також екс-нардеп розповів, що його першими законопроектами була заборона на участь в АТО людям молодше 25 років, а також заборона на мобілізацію вчителів та викладачів університетів та шкіл.

"Хтось має виховувати націю", — наголосив Олег Барна.

Екс-політик зазначив, що його не турбує результат війни. За його словами, якщо Україна програє, то її просто знищать, тож наша країна зобов’язана виграти.

"Другої такої війни Україна може не витримати. А мос**лі через 3-5 років знову будуть скалити зуби. Тому потрібно їх добити і сформувати міжнародну політику таким чином, щоб росія просто розпалася або була не дієздатна", — підкреслив Олег Барна в останньому інтерв’ю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що попрощатися з Олегом Барною прийшли рідні, побратими, волонтери, активісти та журналісти, а також колишній президент України Петро Порошенко із дружиною. Життя захисника України обірвалося за день до його 56-го дня народження.

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#Інтерв'ю #Загибель #Олег Барна