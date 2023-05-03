В Херсоне и области не прекращаются обстрелы: число погибших выросло (фото)

Из-за обстрела Херсонской области погибли 12 человек, еще два десятка ранены

Херсонская область 3 мая практически с самого утра находится под обстрелом. Из-за удара по селу Степановка погибли трое сотрудников облэнерго, а еще два человека были убиты в результате обстрела других населенных пунктов области. Также оккупанты ударили по супермаркету в самом Херсоне, количество погибших возросло до 12 человек.

Об этом рассказали в Генпрокуратуре. Известно, что в данный момент город также находится под обстрелами врага из артиллерии и другого вооружения.

В результате удара по Херсону был разрушен супермаркет "АТБ", в котором находились посетители. На фото с места событий видны пострадавшие покупатели, а также разбитые ветрины. Генпрокуратура начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По состоянию на 16:30 в Херсоне погибли 12 человек из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести.

Также в прокуратуре рассказали, что трое энергетиков чинили электросети после очередных атак армии россии, чтобы обеспечить людей светом. В этот момент враг нанес очередной удар, в результате которого двое рабочих погибли на месте, а третий — в карете скорой помощи.

Также враг обстрелял Дарьевскую общину, из-за чего погиб один местный житель. По информации Херсонской ОВА, обстрелы не прекращаются на данный момент.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Херсоне вводят круглосуточный комендантский час на несколько дней из-за российских обстрелов. С 20:00 5 мая до 6:00 8 мая людям будет запрещено находиться на улицах.