"Верить не хочется": на фронте погиб бывший чиновник "Нафтогаза" и эксперт по энергетике

1 мая воин сообщал, что возвращается в Донецкую область

Полномасштабная война, развязанная россиянами, продолжает уносить жизни украинских защитников. В сети стала появляться информация о том, что на фронте погиб эксперт по энергетике и сержант Вооруженных Сил Украины Алексей Хабатюк.

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook написал о том, что вчера, 4 мая, ему сообщили об этом трагическом событии. Официальной информации пока нет.

"Мне впервые сказали вчера, что Алексей Хабатюк погиб. Я не хотел верить и больше никому не говорил. Просто написал ему сообщение и надеялся, что ответит в течение суток. Как обычно", — отметил он.

Однако уже сегодня, 5 мая, Коболеву стали поступать подтверждения о гибели Хабатюка от их общих знакомых.

"Верить в это не хочется. Больше слов подобрать не могу", — добавил Андрей Коболев.

В то же время информацию о смерти воина опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра энергетики Украины Ярослав Демченков.

Эксперт по энергетическим вопросам Андрей Зинченко в своих социальных сетях также опубликовал пост о смерти Алексея Хабатюка.

Стоит добавить, что еще буквально в понедельник, 1 мая, Алексей Хабатюк сообщил о том, что он возвращается в Донецкую область, опубликовав при этом соответствующую фотографию.

Алексей Хабатюк был экс-заместитель председателя департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины", экспертом в энергетической сфере, а также членом Экспертного Совета Всеукраинского отраслевого объединения "Федерация работодателей нефтегазовой отрасли". В мае 2022 года он присоединился к рядам ВСУ и встал на защиту своей Родины.

Страница Алексея в Facebook заполняется постами от его знакомых и близких, которые не могут поверить в его гибель.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб известный украинский радиовещующий Дмитрий Сирык. Он защищал свою Родину больше года и неоднократно находился в горячих точках.