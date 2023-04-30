"Золотые руки и доброе сердце": на фронте погиб внук известного украинского художника

У защитника остались жена, дочь, родители и сестры

День за днем Украина теряет своих героев, защищающих нашу страну от российских оккупантов. Еще одним случаем стала гибель старшего солдата, внука заслуженного художника Украины Владимира Сидорука. Его внук, которого звали также Владимир, погиб в Дружковке Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Владимир родился в 1974 году. Последние 15 лет он жил в доме своего дедушки в Ирпени. Окончил КНЭУ по специальности радиомеханика и получил высшее образование в Европейском Университете.

В мирное время Владимир занимался проектированием, дизайном, ремонтом домов, электромонтажными работами.

С первых дней полномасштабной войны мужчина встал на защиту Украины. Его причислили к ремонтно-восстановительному подразделению воинской части А0998 в городе Яворов. Он занимался ремонтом боевой техники и возвращал на фронт машины, которые уже были практически потеряны в бою.

"У Владимира были не только золотые руки, но и доброе сердце. Он был надежным, порядочным, честным, преданным своей стране, семье и друзьям", — сказал Маркушин.

Старший солдат погиб 20 апреля этого года в Дружковке Донецкой области. У защитника остались жена, дочь, родители и сестры.

Для справки: дедушка погибшего воина — Сидорук Владимир Федорович (3 января 1925, Ржищев — 16 декабря 1997, Ирпень) был украинским живописцем, пейзажистом, жанристом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб радиоведущий Дмитрий Сирык. Слушатели знали Дмитрия под псевдонимом Иван Лопата.