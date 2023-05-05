Выплаты за временное исполнение обязанностей: как начисляют деньги военным

Выплата будет производиться по установленным правилам Минобороны

Украинским военным должны осуществлять денежные выплаты в зависимости от основных должностей, а выплаты военным, временно исполняющим обязанности по должности, должны производиться в определенных случаях.

Издание АрмияInform сообщает, если во время исполнения обязанностей по вакантной должности военный исполняет служебный долг 30 календарных дней или более, то денежное обеспечение начисляется с учетом должностного оклада, установленного к данной должности, сроком не более 6 месяцев.

При условии, что боец исполняет обязанность не по вакантной должности в течение 30 дней и более, то финансовое обеспечение выплачивается с учетом оклада, установленного для вышеуказанной должности, сроком не более 4 месяцев.

В сообщении добавляется, что военнослужащий может получать выплаты за время выполнения работы на более длительный срок.

Исключения, когда военным предоставляется выплата на более длительное время:

— направление военнослужащих за границу без исключения из списков личного состава воинских частей до 1 года;

— командировка военнослужащих в другие воинские части или направление в командировку в районы ведения боевых действий (выполнение боевых задач), выполнение задач по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также для осуществления мероприятий по обеспечению правопорядка на государственной границе, на период такой командировки;

— пребывание военнослужащих в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (шестилетнего возраста — по медицинским показаниям) на период такого отпуска.

В случае окончания временного исполнения обязанностей и возвращения к основным – денежное обеспечение начисляется по основной должности.

Если военнослужащий работает больше на временном месте, чем определен по срокам, то выплата не предоставляется за дополнительные часы. Однако, если исполнение обязанностей по должности продолжается меньше и в течение года военного снова допущено к временному выполнению работы по той же должности — срок выплаты исчисляется с учетом предыдущих периодов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о дополнительных выплатах военным в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен. Каждая из этих доплат рассчитана на определенные категории военных.