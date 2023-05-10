Укр

Вечером давали координаты, а потом всем селом смотрели, как горит российская техника, - что врачи рассказывают о деоккупированных селах

Автор
Марта Нетюхайло Марта Нетюхайло
Дата публикации
Читати українською
Автор
Волонтеры оказывают медицинскую помощь жителям освобожденных сел
Волонтеры оказывают медицинскую помощь жителям освобожденных сел

Меддиректор частной одесской клиники Ирина Стасюк рассказала "Телеграфу" о благотворительной медицинской помощи

Медицинский директор частной одесской клиники Ирина Стасюк в мирной жизни работала в фармацевтике – медицинским представителем и закупщиком медпрепаратов в больнице. Но полномасштабная война изменила жизнь, дала женщине новые маршруты и новое амплуа. Уже более года Ирина волонтерит, а несколько месяцев вместе с медиками ездит на деоккупированные территории Николаевщины и Херсонщины, чтобы уделить внимание тем, кто в этом нуждается.

Кроме лекарств, еды и вещей, привозят людям тепло своей души

К волонтерству Ирину привело ее доброе сердце. Как-то, разговаривая со своим мужем, она вспомнила о пожилой женщине, у которой супруги раньше арендовали квартиру. Ирина поймала себя на мысли, что к бабушке никто не приходит. И оказалось, что старушка к тому времени уже неделю ничего не ела…

С тех пор семья Ирины начала волонтерить и поддерживать переселенцев. Скоординировались с другими неравнодушными людьми, которые помогают военным, плетут сетки, кикиморы.

Деятельность на освобожденных территориях, как и волонтерство, была незапланированной. Волонтерам позвонили военные и спросили, не могли бы они хотя бы один раз съездить в поселок Центральное Николаевской области, где проживают их родственники, чтобы осмотреть людей.

Ирина Стасюк рядом с машиной благотворительной медицинской помощи
"Скорая есть, лекарства есть, можем помогать людям", — рассказывает Ирина Стасюк

Ирина говорит, что долго не колебались, собрались и поехали, потому что понимали: если не они, то вряд ли кто-то поможет тем людям.

"Мы подумали: скорая есть, лекарства есть, врачей найдем, почему бы не поехать? По сей день, кроме "Врачей без границ", в Центральное никто не ездит", – говорит Ирина Стасюк.

Сегодня в команде есть семейный врач, врачи скорой помощи с опытом работы в экстренных ситуациях. Каждый участник прошел курсы первой медпомощи и знает, что и как делать.

Врачи-волонтеры
В команде работают специалисты по оказанию помощи в экстренных ситуациях

На месте волонтеры осматривают людей, делают кардиограмму, измеряют давление, сахар. Кроме необходимых лекарств, еды и вещей они привозят людям тепло своей души.

Врач делает кардиограмму мужчине
Волонтеры осматривают людей, делают кардиограмму, измеряют давление, сахар

Обнимают, целуют, рассказывают истории, не связанные с медициной

"Впервые нас встретили с большим подозрением. Люди не понимали, что мы от них хотим…" – вспоминает Ирина и приводит приблизительный диалог:

– А сколько мы вам за это должны?

– Вы нам ничего не должны, мы волонтеры, это бесплатно.

– А зачем вам это нужно?

– Мы хотим вам помочь.

Но после десятка поездок все изменилось. Местные стали более открытыми, каждый раз пытаются хоть чем-то угостить гостей: пол-литра молока, немного сыра, главное, чтобы не с пустыми руками… Хотя и сами нуждаются в продуктах.

Люди, дома на деоккупированных территориях
Сначала люди относились к волонтерам с недоверием

"На 15-й раз у меня возникло ощущение, что это все мои родные люди. Нас обнимают, целуют, бегут рассказывать истории, не связанные с медициной… Делятся с нами своим", – говорит волонтер.

Селяне получили продукты
Врачи-волонтеры привозят людям продукты и лекарства

Онкобольные сидели без лекарств, а беременные рожали без меднадзора

В освобожденных поселках остается много людей, которые нуждаются в постоянном медицинском уходе и препаратах для поддержания жизнедеятельности.

Врач делает внутривенную инъекцию мужчине

Волонтерам поступали обращения от людей с онкологией, среди которых ребенок с новообразованием на щеке и дедушка с раком кожи и кости.

"У многих проблемы с почками, потому что там не было воды, и все это время люди пили из грязных колодцев", – говорит Ирина.

врач и пожилая пациентка
Пожилые люди нуждаются в особом внимании

В оккупации женщины рожали без какой-либо медицинской помощи. Медики осматривали малышей впервые в семь-восемь месяцев…

По словам собеседницы "Телеграфа", необходимы лекарства от давления, сахарного диабета, для поддержки сердца и эндокринной системы… "Там аптек до сих пор нет. Ближайшая – в Николаеве или Херсоне", – говорит Ирина.

Врач дает женщине лекарство
Аптек нет, лекарства приобрести невозможно, поэтому помощь волонтеров неоценима

У людей есть потребность в вещах, поскольку многие остались без крова и средств к существованию.

"Самая тяжелая ситуация в поселке Любомировка, где много разбитых домов. Там шла линия боя между Любомировкой и Центральным, – рассказывает женщина. – И если в Центральном несколько домов разбито, то в Любомировке 80% домов нет, люди живут в землянках, летних кухнях, у соседей".

Людей с ПТСР много, психологов на всех не хватит

На деоккупированных территориях, по словам собеседницы "Телеграфа", много людей с ПТСР. Там у каждого своя история, пронизанная грустью, страхом и болью… Поэтому вот уже месяц вместе с командой ездит психолог.

"На всех психологов не хватит, поэтому мы сейчас читаем литературу по психологии, учимся справляться с ПТСР… Но ведь нигде в книгах не пишут, как работать с людьми, которые 11 месяцев находились под оккупацией и сейчас остались вообще без помощи", – говорит волонтер.

Ирина рассказывает, что больше всего ее поразила позиция самоотверженной 70-летней женщины Надежды из поселка Центральное, которая, несмотря на риски, все время поддерживала связь с украинскими солдатами. По словам собеседницы "Телеграфа", тело Надежды полностью было покрыто псориазом из-за постоянного стресса и страха расстаться с жизнью.

"Многие люди из Центрального сдавали позиции россиян нашим военным. Они мне даже показывали, где был спрятан привязанный телефон, — говорит Ирина. — Вечерами давали координаты, а потом всем поселком наблюдали, как горит российская техника. На следующий день оккупанты приходили и искали "изменников", но они не знали, что "изменники" — практически весь поселок".

сожженная вражеская техника
Сожженная вражеская техника
уничтоженная вражеская техника
Селяне помогали ВСУ уничтожать технику оккупантов

Об экстренных случаях в работе

За плечами Ирины не один случай экстренной доставки людей в больницу в критическом состоянии: подрыв на мине, инфаркт и отказ почек, желудочное кровотечение, разрыв гортани…

На одном из выездов в поселок Любомировка, во время осмотра людей волонтеры услышали взрывы, думали, что это ГСЧС разминируют территорию, но нет… Ирина вспоминает тот день, наполненный адреналином, когда вместе с командой стабилизировали женщину, которая подорвалась на мине в своем огороде:

"Пострадавшая была в шоковом состоянии, смогла сама прийти с огорода. У нее оторвало палец, до кости были проникающие раны… Я никогда не видела подорвавшихся на мине людей с рваными ранами, никогда в жизни. Поэтому первое, что испытала, это страх. Страх, что я сейчас еще больше испугаюсь и не смогу помочь человеку Это была первая реакция. Потом, когда я подошла ближе, увидела, что это совершенно не страшно, появилось желание помочь, чтобы вывести человека из шока и чтобы человек выжил. Больше ни о чем не думала. Были мысли только спасти. Мы погрузили женщину в скорую, обработали рану, остановили кровь, поставили капельницу и поехали в Николаевскую областную больницу".

Ирина рассказывает, что дорога была очень разбитая и заминированная, ехали почти полтора часа…

Врач везет на каталке пациентку
В экстренных случаях больных везут в больницу

Другой случай произошел под Херсоном в селе Знаменка.

"У женщины была сердечная недостаточность, уже отказывали почки, она не могла ходить, очень сильно раздуло ноги, — рассказывает Ирина Стасюк. — Женщина чувствовала себя очень плохо, ей 75 лет, уже никуда не хотела ехать. Мы практически всем селом ее уговаривали. В этой ситуации я использовала психологический прием "Шок-ситуация". Подошла к ней, села напротив и говорю: если вы сейчас с нами не поедете в больницу, то умрете через три дня очень страшной смертью... Она на меня посмотрела с ужасом и говорит: "Паспорт в ящике, халат на вешалке, я еду!" Так мы ее вывезли, ставили по дороге капельницу, женщина была в очень тяжелом состоянии. Она уже больше трех недель в больнице, ее до сих пор лечат".

Теги:
#Волонтеры #Херсон #Врач #Оккупация #Медики-волонтеры #Миколаїв