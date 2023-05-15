"Они нас точно видят": как живется украинским воинам вблизи позиций оккупантов, эксклюзивные кадры от "Телеграфа"

Ян Доброносов провел несколько дней вместе с украинскими воинами на одной из передовых позиций

Украинские воины продолжают оттеснять врага на разных участках фронта. Порой, чтобы добраться на позиции, бойцам приходится рисковать жизнями, пробираясь полями, которые простреливаются врагом.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов провел два дня в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне на одной из позиций, о чем снял видео. Враг находится всего в двух км от этого места и украинские воины постоянно держат его в напряжении.

На позиции Ян добирался на бронеавтомобиле. Он отлично защищает от вражеских пул и осколков снарядов, но система кондиционирования в броневике специфическая. Тот, кто сидит на пассажирском сидении, должен на ходу держать приокрытую дверь, чтобы холодный ветерок попадал внутрь и охлождал бойцов.

"Кондиционер" в армейском бронеавто

Путь на позицию проходит через поле, которое простреливается российскими ПТУР (противотанковыми управляемыми ракетами). Поэтому этот отрезок пути необходимо проехать на скорости в целях безопасности.

"Они нас видят 100%, а вот выстрелят или нет, это второй вопрос. Такая себе лотерея", — рассказывает один из бойцов, который раз в день или в несколько дней стабильно проезжает по опасному полю.

При этом воины не теряют чувство юмора и шутят о том, что свою ракету хоть и не услышишь (так говорят), но зато точно увидишь, она "розовенькая такая". К слову, юмор — это один из способо справлять с постоянным стрессом и страхом во время обстрелов или штурмов. После поездки на броенавто нужно пройти немного пешком через поля и посадки, прежде чем попасть на позицию 108-го ОГШб.

Живут украинские воины в блиндажах. С наступлением весны деревья и кусты вокруг зазеленели, создав дополнительную маскировку. Быт у них уже налажен: на одном из деревьев висит что-то похожее на Wi-Fi роутер, а в качестве стульев используются ящики от БК. Говорят, рады тому, что оккупанты бегут под Бахмутом и уверены, что скоро и на их направлении побегут.

"То, что они бегут, это хорошо, но не будем забывать, из-за чего они бегут — наши парни [мощно отрабатывают по позициям врага]. Это они пока на окраинах Бахмута бегут, у нас пока не бегут, но обязательно будут", — подытожил один из бойцов 108-го ОГШб.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что бойцы ВСУ спасли пленного россиянина от загрядотрядов. Оккупант переживал, что при попытке сдаться в плен его убьют свои же, но украинские воины помогли ему безопасно пополнить наш обменный фонд.