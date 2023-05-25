Ребёнка нет больше 36 часов: на Харьковщине не могут найти двухлетнюю девочку (фото, приметы)

Помочь можно приобщившись к поискам на местности

Вторые сутки в Харьковской области не могут найти маленькую девочку. Виолетта Мужечук исчезла со двора дома в селе Скрипаи Чугуевского района вечером 23 мая.

Полиция обыскивала ночью здания, дворы, заброшенные постройки, колодцы, однако девочку не нашли. на розыск девочки направлены более 300 полицейских, 700 волонтеров, 50 представителей ГСЧС. Местные жители, работники лесхоза и волонтеры присоединились к поискам. Ребенка искали и заросли, и в водоемах. Лес недалеко от дома прочесали.

Поиски ведутся с момента исчезновения ребенка

Осмотрели водоемы

Волонтеры групп "Милена" и "Щит" также вовлечены в поиски — новые группы волонтеров собираются с 8:30. Для желающих подключиться к поиску на местности:

Координатор на местности 066-312-20-50 — Евгений

Информационный координатор 066-986-26-30 — Виктория

Поиск на местности продолжается

Староста округа, в который входят Скрипаи Татьяна Лысак, рассказала, что семья многодетная. Пока отец защищает Украину от вторжения россии, мать с детьми дома. Виолетта гуляла во дворе вместе с братом-близнецом, однако в дом он вернулся сам. Сразу сообщили в полицию и в ГСЧС.

Приметы девочки: возраст — 2,5 года, худощавый, ростом 90-110 см, волосы темно-русые, короткие, были одеты в красную футболку, белые брюки и синие тапочки. Отмечено, что девочка боится автомобилей.

Напомним, сообщить информацию о Виолетте Мужечук можно в ОП № 2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что рассказывал, что домой в Украине родителям удалось вернуть ребенка. Девочка была в россии после того, как ее родители-защитники Мариуполя попали в плен.