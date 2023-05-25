Дитини немає більше 36 годин: на Харківщині не можуть знайти дворічну дівчинку (фото, прикмети)

Допомогти можна долучившись до пошуків на місцевості

Другу добу на Харківщині не можуть знайти маленьку дівчинку. Віолета Мужечук зникла з подвір’я дому у селі Скрипаї Чугуївського району ввечері 23 травня.

Поліція обшукувала вночі будівлі, двори, закинуті будівля, колодязі, однак дівчинку не знайшли. на розшук дівчинки спрямовані понад 300 поліцейський, 700 волонтерів, 50 представників ДСНС. Місцеві мешканці, працівники лісгоспу і волонтери долучились до пошуків. Дитину шукали і заростях, і в водоймах. Ліс неподалік будинку прочесали.

Пошуки ведуться з моменту зникнення дитини

Оглянули водойми

Волонтери груп "Мілена" та "Щит" також залучені до пошуків — нові групи волонтерів збираються з 8:30. Для бажаючих долучитися до пошуку на місцевості:

Координатор на місцевості 066-312-20-50 — Євгеній

Інформаційний координатор 066-986-26-30 — Вікторія

Пошук на місцевості триває

Староста округу до якого входять Скрипаї Тетяна Лисак розповіла, що родина багатодітна. Поки батько захищає Україну від вторгнення росії, мати з дітьми вдома. Віолетта гуляла у дворі разом із братом-близнюком, однак до хати він повернувся сам. Одразу повідомили в поліцію та до ДСНС.

Прикмети дівчинки: вік — 2,5 роки, худорлява, зростом 90-110 см, волосся темно-русяве, коротке, була вдягнена в червону футболку, білі штани та сині капці. Зазначено, що дівчинка боїться автомобілів.

Нагадаємо, повідомити інформацію про Віолетту Мужечук можна до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що розповідав, що додому в Україну до батьків вдалося повернути дитину. Вона була в росії після того, як її батьки-захисники Маріуполя потрапили в полон.