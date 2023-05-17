Повернули батьків, а тепер і дочку: Україна забрала у росіян дитину, потрапивших в полон захисників

Сім’я знову у повному складі та на батьківщині

Україна продовжує повертати дітей, які утримуються росіянами. На цей раз нашій країні вдалося повернути батькам її 6-річну дочку.

Про це розповів уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у Facebook.

Йдеться про дівчинку, яка опинилася в Росії після того, як її батьки захисники Маріуполя потрапили в полон.

"Після визволення з полону мама дівчинки звернулася в Офіс Уповноваженого з проханням посприяти у поверненні її доньки. Завдяки взаємодії Уповноважених України та РФ, працівникам Секретаріату українського Омбудсмана вдалося повернути маленьку українку додому. Нині сім’я у повному складі перебуває в Україні та щаслива, що вдалося возз’єднатися", — розповів Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що в дітей має бути щасливе майбутнє, в українських дітей щасливим воно може бути лише зі своєю родиною на рідній землі.

Він закликає всіх, у кого зникла дитина, звертатися до гарячої лінії секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за телефоном 0-800-50-17-20.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський допомагатиме повертати депортованих українських дітей із Росії.

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