"Не имеем права на ошибку": Данилов рассказал, когда Украина начнет контрнаступление

Украина готова к контрнаступлению, но решение о его начале будут принимать командиры на местах

Украина уже готова начать контрнаступление и произойти это может хоть завтра, хоть через неделю. Однако ранее советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что контрнаступление не будет одномоментным событием, а оно состоит из десятка разных действий.

О готовности ВСУ рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC. Конкретных дат он называть не стал, но отметил, что Украина не может упустить этот шанс, ведь второго может не быть.

Алексей Данилов отметил, что контрнаступление является историческим событием для Украины. ВСУ не имеют права на ошибку, ведь второго шанса освободить захваченные врагом территории может не предоставиться.

Дату начала контрнаступления секретарь СНБО не назвал и отметил, что она будет определяться командирами. Как только они решат, что ВСУ смогут получить от своих действий наилучший результат, так и начнут.

"Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени. Это (контрнаступление – Ред.) может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку", — сказал Данилов в интервью.

Также он прокомментировал, вероятно, слова Михаила Подоляка о том, что контрнаступление ВСУ уже началось. По его словам, уничтожение российских командных пунктов и складов было первоочередной целью с первых дней полномасштабного вторжения.

"На этой войне у нас нет выходных", – добавил Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спецпредставитель США в Украине Курт Волкер уверен в успешности контрнаступления ВСУ. Однако он подчеркнул, что это не будет означать полного окончания войны.