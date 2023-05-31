"Мы уже наваляли им по полной": корреспондент "Телеграфа" посетил Бахмут и пообщался с бойцами ВСУ (видео)

Воины ВСУ не сомневаются в том, что выгонят врага из Бахмута

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов продолжает посещать бойцов на передовой. Недавно он провел несколько дней на позициях всего в несколько км от врага с бойцами 108-го отдельного горно-штурмового батальона. На этот раз он посетил бойцов ВСУ, которые сражаются за Бахмут.

На эксклюзивных кадрах не видно самого города, но слышны громкие звуки боев, которые не прекращаются в Бахмуте уже девять месяцев. На фоне бегства россиян и заявлений пригожина о том, что ЧВК "Вагнер" покидают город, боевой дух украинских воинов только крепнет.

Командир подразделения ТрО Игорь Шепетин выразил полную уверенность в том, что ВСУ не сдадут Бахмут и оккупантам придется не сладко.

"Я уверен, что мы дожмем эту ситуацию. Мы уже наваляли им по полной", — сказал командир.

Ян Доброносов спросил у него, кто, по его мнению, хуже — путин или пригожин. На что украинский воин ответил, что пригожин — это простой официант и оценивать его действия военный не может, так как он не является офицером.

"А как глава государства (владимир путин — Ред.) может себя так вести? Ну ладно пригожин, он официант, понятно. Как можно оценивать человека? Я могу оценивать поступки настоящих офицеров, а где поступки настоящих офицеров российской армии на территории Украины?", — высказал своем мнение Игорь Шепетин.

Журналист добавил, что российские оккупанты славятся своей жестокостью и расправляются не только со своими соперниками в рядах ВСУ, но и с гражданскими женщинами и детьми. Командир подразделения ТрО добавил, что такое поведение не про честь, доблесть и достоинство. Он добавил, что украинцев не нужно освобождать — мы свободные люди, были ими и останемся.

"Не приходите к нам. Вы тут и останетесь в сырой земле. Ваши жены и дети вас больше никогда не увидят. Подумайте о своих семьях, детях. Посмотрите им в глаза. Они вырастут и спросят вас, что вы тут делали, на чужой территории. И это будет огромная проблема для вас", — обратился к оккупантам Игорь Шепетин.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько гражданских продолжают оставаться в Бахмуте. Из-за регулярных обстрелов город превратился в руины.