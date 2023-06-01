Спас не одну жизнь, а сам погиб в 25: на Харьковщине попрощаются с молодым воином

Парню было всего 25 лет

В тяжелых боях с оккупантами на Донбассе погиб младший сержант, боевой медик взвода 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады Чимшита Никита Романович с позывным "Док".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской глава Первомайского Николай Бакшеев. По его словам, трагедия случилась 25 апреля возле поселка Ямполь (Краматорский район).

"С глубокой печалью делимся болезненной вестью о потере нашего защитника общины Никиты Романовича Чимшиты, младшего сержанта, боевого врача 79 взвода ОСДШБр, погибшего в бою с российскими оккупантами", — написал он.

Никита Чимшита родился 8 марта 1998 года в городе Первомайском. Окончил гимназию №3. Он был активным парнем, участвовал в школьных мероприятиях, был в команде КВН. Также он окончил музыкальную школу по классу аккордеон и посещал кружок народного танца в БК "Колорит".

В 2018 году Никита окончил Красноградский медицинский колледж. С того же года стал работать фельдшером. Затем в 2020 году он окончил Николаевский межрегиональный институт развития человека Высшего учебного заведения "Открытый международный университет развития человека "Украина", где получил квалификацию "Физическая реабилитация".

В мае 2020 года вступил в ряды ВСУ по контракту, где проходил службу боевым медиком 3 десантно-штурмового взвода 5 десантно-штурмовой роты 2 десантно-штурмового батальона. Еще спустя год прошел курсы повышения квалификации по тактической медицине.

24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабной войны, Никита Чимшита находился в зоне ООС.

"По словам побратимов, "Док" спас не одну жизнь и до последнего мужественно выносил раненых и павших собратимов во время обстрелов", — говорится в сообщении.

Прощание с воином состоится завтра, 2 июня. В 11:00 гражданская панихида пройдет на площади возле ДК "Химик".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб украинский военный Михаил Яворский с позывным "Чикаго". Он вывел из-под обстрела двух раненных бойцов.