Бывшему мужу Брежневой сообщили о подозрении: присвоил сотни миллионов грн в первый день вторжения рф

Против Михаила Кипермана открыли уголовное дело сразу по трем статьям, но он скрывается за границей

Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности разоблачили бизнес-партнера известного олигарха Игоря Коломойского на присвоении почти 600 млн гривен "Укртатнафты". Речь идет о бывшем члене наблюдательного совета компании Михаиле Кипермане.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 2 июня. Согласно материалам дела, по инициативе Кипермана со счетов Укртатнафты было выведено почти 600 млн гривен в первый день полномасштабного вторжения.

Следователи предположили, что злоумышленники надеялись на то, что хищение средств никто не заметит и им не придется за это отвечать. Деньги были переведены на счет подконтрольной европейской компании, хотя они предназначались другому поставщику для оплаты ранее зафрахтованных 84 тыс. тонн сырой нефти. Правоохранители выяснили, что на момент аферы сырье уже находилось в порту в Одессе и ожидало доставки для обработки на Кременчугский НПЗ.

Бывший топ-менеджер "Укртатнафты" создал "договор-клон", в котором изменил реквизиты получателя платежа. Таким образом, деньги были переведены на свой счет, только в Европе, а поставщик остался без оплаты.

СБУ и БЭБ подготовило подозрение Михаилу Киперману, который помимо бывшего члена Набсовета является еще и фактическим владельцем компании-нерезидента "Укртатнафта", сразу по нескольким статьям. Отмечается, что на данный момент он скрывается от правосудия за границей:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Силовики отметили, что будет решаться вопрос о том, чтобы объявить Кипермана в международный розыск.

Стоит заметить, что Киперман также известен как бывший муж певицы Веры Брежневой, — они были в браке с 2006 по 2012 год и у них есть общая дочь Сара.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что у Игоря Коломойского нашли замок 15 века во Франции. Его площадть вместе с пристройками и земельный участком составляет 109 368 кв.м.