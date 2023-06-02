Партнеру Коломойського повідомили про підозру: привласнив сотні мільйонів гривень

Проти Михайла Кіпермана відкрили кримінальну справу відразу за трьома статтями, але він ховається за кордоном

Служба безпеки України разом із Бюро економічної безпеки викрили бізнес-партнера відомого олігарха Ігоря Коломойського на присвоєнні майже 600 млн. гривень "Укртатнафти". Йдеться про колишнього члена наглядової ради компанії Михайла Кіпермана.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у п’ятницю, 2 червня. Згідно з матеріалами справи, з ініціативи Кіпермана з рахунків Укртатнафти було виведено майже 600 млн гривень у перший день повномасштабного вторгнення.

Слідчі припустили, що зловмисники сподівалися, що розкрадання коштів ніхто не помітить і їм не доведеться за це відповідати. Гроші було переведено на рахунок підконтрольної європейської компанії, хоча вони призначалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. Правоохоронці з’ясували, що на момент афери сировина вже знаходилася в порту в Одесі і чекала на доставку для обробки на Кременчуцький НПЗ.

Колишній топ-менеджер "Укртатнафти" створив "договір-клон", у якому змінив реквізити отримувача платежу. Таким чином, гроші були перераховані на свій рахунок лише в Європі, а постачальник залишився без оплати.

СБУ та БЕБ підготувало підозру Михайлу Кіперману, який крім колишнього члена Наглядової ради є ще й фактичним власником компанії-нерезидента "Укртатнафта", одразу за кількома статтями. Зазначається, що зараз він ховається від правосуддя за кордоном:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Силовики зазначили, що вирішуватиметься питання про те, щоб оголосити Кіпермана у міжнародний розшук.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Ігоря Коломойського знайшли замок 15 століття у Франції. Його площа разом із пристройками та земельною ділянкою становить 109 368 кв.м.