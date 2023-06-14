Россияне вновь подняли в воздух ракетоносцы: подробности

Самолеты могут направлять к рубежам пусков ракет

Российские войска поднял в небо четыре своих турбовинтовых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95мс. Вылетели они с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. На данный момент пусков ракет в сторону Украины не зафиксировано.

Известно, что вылет произошел около 21:50. Летят четыре российский бомбардировщика в сторону Каспийского моря, потенциальной зоны пуска ракет. Как только они выйдут на рубежи, украинские города могут оказаться в опасности. Если оккупанты запустят ракеты, то у украинцев будет несколько часов, чтобы укрыться в убежищах.

Однако, этого может и не произойти. Неоднократно россияне поднимали самолеты в воздух для разведки, а после возвращали на аэродром.

Более подробной информации на данный момент нет. Следите за официальными сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что прошлой ночью россияне ударили "Калибрами" по Одессе. Было выпущено четыре ракеты, которые разрушили объекты гражданской инфраструктуры. Известно, что 3 человека погибли и еще 13 ранены.