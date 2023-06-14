Росіяни знову підняли в повітря ракетоносці: подробиці

Літаки можуть попрямувати до кордонів пусків ракет

Російські війська підняв у небо чотири свої турбогвинтові стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95мс. Вилетіли вони з аеродрому "Олень" у Мурманській області.

Про це повідомляють моніторингові канали. Наразі пусків ракет у бік України не зафіксовано.

Відомо, що виліт стався близько 21:50. Летять чотири російські бомбардувальники у бік Каспійського моря, потенційної зони пуску ракет. Як тільки вони вийдуть на рубежі, українські міста можуть опинитися в небезпеці. Якщо окупанти запустять ракети, то в українців буде кілька годин, щоб сховатися в укриттях.

Однак цього може і не статися. Неодноразово росіяни піднімали літаки у повітря для розвідки, а потім повертали на аеродром.

Докладнішої інформації на даний момент немає. Слідкуйте за офіційними повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що минулої ночі росіяни вдарили "Калібрами" по Одесі. Випустили чотири ракети, які зруйнували об’єкти цивільної інфраструктури. Відомо, що 3 людей загинуло та ще 13 поранено.