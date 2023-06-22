"Обеспокоиться забыли": ООН насмешила украинцев, внеся россию в "список позора"

Украинцы недовольны работой ООН

С начала полномасштабного вторжения россияне депортировали из Украины не один десяток детей детей, а еще больше сотни убили. Из-за этого ООН на заседании 22 июня внесла рф в так называемый "черный список" нарушителей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад Совета Безопасности ООН. По официальным данным в 2022 году оккупанты убили 136 украинских детей.

За это военное преступление россию внесли в глобальный список нарушителей. Кроме того, ООН подтвердила, что российские солдаты покалечили 518 детей в Украине и повредили или разрушили 480 школ и больниц. А 91 ребенка российские захватчики использовали в качестве "живого щита", похитив их. Позже все они были освобождены. Также в ООН заявили, что с начала полномасштабного вторжения в россию из Украины было вывезено 46 детей.

Несмотря на то, что в ООН подтвердили военные преступления россии против детей, власти страны-агрессора отрицают это.

В сети на эту новость отреагировали с негодованием. Украинцы язвительно поинтересовались, можно ли считать этот шаг "серьезное обеспокоенностью" или еще нет, а также с сарказмом отметили, что в россии наверняка "сильно расстроились" из-за этого. Многие также высказали свое недовольство работой ООН в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне хотят вывезти из Мелитополя тысячи детей. Незаконную депортацию планировали провести под видом "оздоровления".