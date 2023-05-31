Оккупанты планируют вывезти из Мелитополя тысячи детей: чем объясняют необходимость

Враг использует уже отработанную схему депортации

Российские оккупанты продолжают использовать одну из схем краж детей — вывоз детей "на оздоровление". В частности, из Мелитополя хотят вывезти сразу тысячи несовершеннолетних.

Об этом сообщает "РИА-Мелитополь". В школах внезапно решили провести "ремонты", а местным жителям выделить десять тысяч путевок в лагеря России. Отмечается также, что при проведении массового медосмотра накануне у детей обнаружили массу проблем со здоровьем и посоветовали оздоровиться.

Однако есть нюанс, чтобы получить "лечение" дети старше 14 лет должны иметь российский паспорт, если его нет — будут оформлять по ускоренной схеме. Если ребенок младше — родители вынуждены подавать заявление о признании несовершеннолетнего российским гражданином.

Похожую схему оккупанты использовали в Херсонской и Харьковской областях — родителей уговорили отпустить детей на отдых, как раз перед контрнаступлением ВСУ или вывозили в эвакуацию. Однако возвратиться к родителям удалось не всем. Есть данные о вывезенных детях-сиротах и лишенных родительской опеки — они находятся на территории россии. Вывозили несовершеннолетних также после "медосмотров".

Издание отмечает, что в случае вывоза детей в оккупированный Крым их могут использовать в качестве "живого щита". Ранее "Телеграф" рассказывал, что принудительное оформление российского гражданства — часть новой схемы вывоза детей в россию. Это нужно, чтобы потом в международных инстанциях можно было заявить о наличии такого на момент депортации.