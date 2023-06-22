"Стурбуватися забули": ООН насмішила українців, внісши росію до "список ганьби"

Українці незадоволені роботою ООН

З початку повномасштабного вторгнення росіяни депортували з України не один десяток дітей, а ще більше сотні вбили. Через це ООН на засіданні 22 червня внесла росію в так званий "чорний список" порушників.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доповідь Ради Безпеки ООН. За офіційними даними, у 2022 році окупанти вбили 136 українських дітей.

За цей військовий злочин росію внесли до глобального списку порушників. Крім того, ООН підтвердила, що російські солдати покалічили 518 дітей в Україні та пошкодили чи зруйнували 480 шкіл та лікарень. А 91 дитину російські загарбники використовували як "живий щит", викравши їх. Пізніше їх було звільнено. Також в ООН заявили, що з початку повномасштабного вторгнення до росії з України було вивезено 46 дітей.

Незважаючи на те, що в ООН підтвердили військові злочини росії проти дітей, влада країни-агресора заперечує це.

У мережі на цю новину відреагували з обуренням. Українці в’їдливо поцікавилися, чи можна вважати цей крок "серйозним занепокоєнням" чи ще ні, а також із сарказмом зазначили, що в росії напевно "сильно засмутилися" через це. Багато хто також висловив своє невдоволення роботою ООН загалом.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни хочуть вивезти із Мелітополя тисячі дітей. Незаконну депортацію планували провести у вигляді "оздоровлення".