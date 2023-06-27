Освобождал Бучу, Ирпень и Гостомель: во Львове простились с кавалером ордена "За мужество"

Воину было 28 лет

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб боец 3-го батальона "Свобода" бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" Олесь Гусак "Флойд", уроженец села Баня Лисовицкая. Сегодня, 27 июня, во Львове состоялась церемония прощания с воином.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель командира батальона "Свобода" 4 БоП НГУ Андрей Ильенко.

"Олесь с первых дней московского вторжения вступил в ряды батальона "Свобода". Сначала была оборона Киева, затем бои в Рубежном и Северодонецке. Флойд был очень искусным гранатометчиком. В адских боях проявлял феноменальное мужество, уничтожил не одну единицу вражеской бронетехники. Не жалел себя, отдавал все свои силы, всегда шел на самые тяжелые участки", — сказал он.

В то же время Моршинский городской совет пишет, что Олесь Гусак участвовал в освобождении Ирпеня, Бучи и Гостомеля, затем боролся с российскими оккупантами на территории Луганской области. За личный героизм указом Президента Украины был награжден орденом "За мужество" III степени.

Церемония прощания с героем состоялась сегодня, 27 июня, во Львове.

"Моршинский городской голова Руслан Ильницкий и представители общины приняли участие в поминальных мероприятиях. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего Героя", — говорится в сообщении.

У погибшего воинам остались мать, супруга и отец, который продолжает служить в 3-м батальоне "Свобода".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на войне в Украине погиб 43-летний воин из Чернигова Вячеслава Аноприенко. У мужчины осталось четверо детей.