Рука к сердцу или слова благодарности: как украинцам реагировать на встречу с раненым защитником

Притворяться, что вы не увидели искалеченного военного — плохая идея, говорит Юрий Гудыменко

Сталкиваясь на улице с украинским военным с явными признаками ранения или даже увечья, как реагируют обычные прохожие? Отводят взгляд. Часто потому, что просто не знают, как правильно реагировать.

Видео с обращением к обществу записал младший сержант ВСУ, историк Юрий Гудыменко. После российского вторжения Юрий Гудыменко вступил в ряды ВСУ. Служил в должности сапера 130-го батальона сил Территориальной обороны. 27 июня 2022 года был ранен во время артиллерийских обстрелов под Харьковом.

На днях он впервые самостоятельно прогулялся по Киеву. И вот что заметил.

"Когда вы видите человека в камуфляже с признаками ранения — вы отводите глаза, — говорит военный. — Просто прячете взгляд и делаете вид, что никого не заметили. И это заведомо фиговая ситуация, если честно. Потому что вы знаете, что вы заметили. Я знаю, что вы заметили. И в результате это приводит к фиговым последствиям.О чем нам думать? Вы идете по улице, от вас отводят глаза.Такое ощущение, что мы сделали что-то не так. Что мы допустили какую-то ошибку, что мы воры, больны какой-то болезнью, которая распространяется вокруг ”.

Поэтому Юрий Гудыменко пошутил, что камуфляж не переходит на окружающих, это не заразно. И уже серьезно обратился к обществу:

"Моя просьба очень проста. Если вы видите военного, а особенно — военного с ранением, подайте ему какой-то знак. Прижимать руку к сердцу или говорить "Спасибо" не всегда удобно. Просто кивните. Не опуская глаз. Вы не сделали этому человеку ничего плохого, этот человек не сделал вам ничего плохого. Мы все — частицы одного организма. Части Украины, украинской нации. И не нужно делать одну из этих частей незаметной. Это фиговая идея. Она неправильная" .

"Мы все части одного организма. Части Украины, украинской нации. И не нужно делать одну из этих частей незаметной", — говорит Юрий Гудыменко

Когда увидите раненого бойца, кивните ему, говорит военный, который сам долго выздоравливал, и добавляет:

"Этого будет достаточно. И вам станет спокойнее, потому что вы не будете чувствовать, что что-то не так. Человек поймет, о чем речь, поверьте. И так будет правильно для всех нас. Мы не обвиняем гражданских. И мы не невидимки. Просто надо коммуницировать».

Юрий Гудыменко добавил также, что хорошим началом было бы, если бы его подписчики начали так поступать или проговорили этот момент с семьей и друзьями: прямо сегодня на улице кивните военному.

В начале июня 2023 года в издательстве "Фолио" вышла книга Юрия Гудыменко "Истории и войны" с очерками разных времен — о войне и не только. Автор говорит, что там есть даже тексты, за которые ему стыдно, но раз он это в свое время написал, "то пусть будут". Единственный текст, который он не включил в сборник, был написан 24 февраля 2022 года в Мариуполе и переслан друзьям на случай, если бы Юрий не вернулся. К счастью, этот текст не пригодился.