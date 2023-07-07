Вебкам-модель из Крыма так обругала оккупантов на стриме, что была задержана (видео эфира)

Женщина не сдерживала оскорбительных слов в адрес оккупантов, которые убивали в Украине детей

В Крыму задержали девушку-вебкамщицу, которая во время прямого эфира оскорбляла российских военных. Женщина не поддерживает так называемую "сво" из-за чего ей инкриминировали "распространение фейков про армию россии".

Об этом сообщил прокремлевский Telegram-канал Mash. Ей может грозить до 15 лет за решеткой.

Светлане Соломатиной 32 года, она живет в Красноперекопске на территории временно оккупированного Крыма и работает эротической видеомоделью, хотя по образованию стилист. Во время очередного рабочего прямого эфира она начала высказываться против российских солдат, которые приехали с войны Украине.

"Я [злюсь], когда военный такой гордый, что только что вернулся из Украины. Довольный, что съездил туда и детей убивал? Довольный, что 200–300 тысяч рублей зарплаты получил в месяц? Чтобы ты провалился, и дети твои [умерли], как и те", — сказала Светлана в прямом эфире.

Сотрудники ЦПЭ МВД в Крыму отыскали девушку и задержали по статье за "распространение фейков о ВС россии". За это ей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Крыму подорвали железную дорогу. Из-за диверсии часть поездов задержалась на почти 8 часов.