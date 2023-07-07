Вебкам-модель із Криму так вилаяла окупантів на стримі, що була затримана (відео ефіру)

Жінка не стримувала образливих слів на адресу окупантів, які вбивали в Україні дітей

У Криму затримали дівчину-вебкамщицю, яка під час прямого ефіру ображала російських військових. Жінка не підтримує так звану "сво", через що їй інкримінували "поширення фейків про армію росії".

Про це повідомив прокремлівський Telegram-канал Mash. Їй може загрожувати до 15 років за ґратами.

Світлані Соломатиній 32 роки, вона живе у Красноперекопську на території тимчасово окупованого Криму та працює еротичною відеомоделлю, хоча за освітою стиліст. Під час чергового робочого прямого ефіру вона почала висловлюватись проти російських солдатів, які приїхали з війни в Україну.

"Я [злюсь], коли військовий такий гордий, що тільки-но повернувся з України. Задоволений, що з’їздив туди і дітей вбивав? Задоволений, що 200–300 тисяч рублів зарплати отримав на місяць? Щоб ти провалився, і діти твої [померли], як і ті", — сказала Світлана у прямому ефірі.

Співробітники ЦПЕ МВС у Криму відшукали дівчину і затримали за статтею за "розповсюдження фейків про ЗС росії". За це їй загрожує від 10 до 15 років ув’язнення.

Обережно! У відео є ненормативна лексика, кадри 18+

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Криму підірвали залізницю. Через диверсію частина поїздів затрималася майже на 8 годин.