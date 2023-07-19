Спасая воинов на фронте погиб молодой врач-реабилитолог. У него остались двое детей

Воину было всего 38 лет

В ходе полномасштабной войны в Украине погиб молодой врач-реабилитолог, старший солдат пограничного отряда, фельдшер отделения медицинского обеспечения Владимир Вудмаска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коллега погибшего воина Олег Орос. По его словам, трагедия случилась 17 июля текущего года во время вражеского обстрела.

"Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас! Да даст Господь Царство Небесное и вечный покой его души!", — написал он.

В то же время на Facebook-странице Uzhhorod Neurosurgery, Областного клинического центра нейрохирургии и неврологии в Ужгороде, в котором работал Вудмаска, прокомментировали трагедию.

"Володя будет жить не только в нашей памяти, но и в двух сыновьях: трехлетнем Илье и 6-летнем Михаиле. Обнимаем сердцем жену Анну — нашу коллегу, с которой они познакомились в стенах ОКЦНН, кумовьев, работающих в нашем коллективе, а также всех родных и близких", — говорится в сообщении.

Что известно о Владимире Вудмаске

В 2004-2005 годах мужчина проходил срочную службу в Госпогранслужбе и с началом полномасштабной войны второй раз вернулся в ряды пограничников. Об этом пишет "Закарпаття. Онлайн".

Около трех месяцев пограничники вместе с силами обороны держали оборону на украинско-белорусской границе. После того как враг был выброшен с этих территорий, воины отправились на Славянское направление.

Отметим, что осенью 2022 года Указом Президента Украины старший солдат Владимир Вудмаска был награжден медалью "За спасенную жизнь".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в боях за Украину погиб 24-летний сапер Виталий Гречка из Львовской области. У парня осталась супруга и пятимесячные двойняшки.