Без отца остались пятимесячные двойняшки: на войне погиб 24-летний сапер

Погибшего вспоминают как светлого и сильного человека

Каждый день украинские воины отдают свои жизни в борьбе с российскими оккупантами, в боях за Украину погиб 24-летний герой из города Самбор Львовской области Виталий Гречка.

Об этом сообщил Самборский городской совет.

Виталий был старшим сапером, его вспоминают как светлого и сильного человека. Он погиб во время выполнения боевого задания. У героя остались пятимесячные двойняшки, жена и отец.

Виталий Гречка

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на войне погиб украинский военный Владимир Колдашев из города Лиман. Он спас своего побратима, но вскоре его жизнь оборвалась.

Также мы сообщали, что в боях за Украину погиб 31-летний актер украинского театра Филипп Виннер. Он защищал страну с первых дней полномасштабного вторжения россии в составе 26 Отдельного стрелкового батальона и был откомандирован в 68 бригаду, с которой участвовал в контрнаступлении на Донецком направлении в районе города Волноваха.

Кроме того, оккупанты убили боевого медика 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на базе подразделения территориальной обороны "Азов" Артёма Суховия. У парня осталась жена и маленький сын.