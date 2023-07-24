"Мечтал о будущем со своей любимой": в бою с оккупантами на Донбассе погиб 20-летний воин

Парень находился на службе с конца января 2023 года

В тяжелых боях за Бахмут погиб молодой и храбрый боец 2-го механизированного отделения 1-го взвода 3-й механизированной роты 1-го батальона Александр Кушнир.

Об этом сообщили на Facebook-странице исполнительного комитета Южноукраинского городского совета.

"Несмотря на яркое солнце, сегодняшний день стал черным для нашей общины: мы прощались с солдатом мотострелкового подразделения Александром Викторовичем Кушниром, погибшим в Бахмутском районе 17 июля. Ему было всего 20 лет…", — говорится в сообщении.

Отмечается, что воин родился в Вознесенске. В детстве он увлекался многими видами спорта – играл в футбол, теннис, занимался боксом. В младших классах учился в Южноукраинской школе №3, а старшие окончил в школе в пгт Александровка.

"Поступил в Николаевское высшее учебное заведение, но юноше не понравилось дистанционное обучение, начавшееся из-за пандемии ковида, и он забрал документы. Начал работать на себя, брался за разную работу, потому что разбирался во многих вещах и имел золотые руки. Общительный, веселый парень, он всегда приходил на помощь родным и многим друзьям, поддерживал их", — рассказали в исполкоме.

Вместе со своей возлюбленной Александр мечтал о светлом будущем. Его призвали на службу 31 января 2023 года. Парень сразу отправился в военкомат и пошел защищать Родину.

"Попал во 2-е механизированное отделение 1-го механизированного взвода 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона. Своим родным Александр говорил, что нашел себя в военной службе, потому подписал контракт с ВСУ. Но через полгода, 17 июля, Герой погиб во время минометного обстрела возле населенного пункта Клищиевка Бахмутского района", — также отметили в сообщении.

Провести в последний путь погибшего героя приехали его друзья из Александровки и Вознесенска. Присутствовал на церемоии прощания также и секретарь городского совета Александр Акуленко и начальник первого отдела Вознесенского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Евгений Левченко.

"Южноукраинцы несли цветы к гробу, склоняли головы и, не сдерживая слез, прощались с воином. Солдат Александр Викторович Кушнир похоронен на кладбище пгт. Александровка Вознесенского района. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах", — написали на странице исполкома в Facebook.

У погибшего защитника остались родители, младшие сестры и брат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Бахмутском районе погиб совсем молодой военный Цимбалюк Игнат. В ходе вражеского обстрела произошло прямое попадание в блиндаж.