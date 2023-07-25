"Оставили после себя разруху и смерть": о действиях российских окупантов в Чернобыльской зоне

Захватчики мародерили и ели краснокнижных животных, а затем ставили мины и растяжки

Реальные потери от пребывания оккупантов в Чернобыльской зоне до сих пор невозможно оценить, потому что трудно добраться до определенных территорий. Но иностранные партнеры активно вкладывают средства в восстановление зоны отчуждения.

Кто эти доноры и какие закупки сделаны, рассказал "Бизнес Телеграфу" глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко.

О разрушениях и убытках

— Российская оккупация Чернобыльской атомной станции продолжалась с 24 февраля по 1 апреля, однако последствия этих действий устраняются до сих пор. Какова ситуация с безопасностью в зоне отчуждения и на самой станции?

— Все функции безопасности восстановлены. ЧАЭС, предприятия зоны отчуждения, хранилища радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива функционируют безопасно, однако последствия после оккупации просто катастрофические. Было уничтожено, повреждено, разграблено почти все офисное оборудование, в частности около тысячи компьютеров, бытовая техника, более 300 единиц автомобилей, разрушены мосты, объекты инфраструктуры, интернет-соединения, все оборудование мобильных операторов.

Россияне мародерили все эти 35 дней, поэтому воровали не только личные вещи работников. Вынесли даже матрасы из общежитий и столовое оборудование из столовых.

"Визитка" оккупантов

— Были ли разрушения на территории ЧАЭС?

— Поскольку боевых действий на территории зоны отчуждения не было, ядерные объекты, основные объекты обращения с радиоактивными отходами, хранилища радиоактивных отходов не пострадали. Однако в западной части на границе с Житомирской областью, где шли ожесточенные бои, была разрушена лесная пожарная станция вместе со всей техникой.

– Что уже удалось восстановить?

— После того, как российские солдаты покинули зону отчуждения, наши сотрудники предприятия в кратчайшие сроки восстановили все функции безопасности. Возобновлена барьерная защита, предотвращающая вынос радионуклидов за пределы зоны отчуждения, мониторинговая система, осуществляющая отслеживание радиационного фона, системы физической защиты объектов обращения с радиоактивными отходами и хранилищ отработанного ядерного топлива.

— Какой финансовый ущерб нанесла российская оккупация Чернобыльской зоне и сколько средств необходимо для преодоления ее последствий? Утверждена ли смета?

— Мы провели инвентаризацию, и, по предварительным бухгалтерским расчетам, причиненный зоне отчуждения ущерб составляет около 1,5 млрд грн. Это та сумма, по которой учитывают утраченные или поврежденные автотранспорт, оборудование и другие материальные ценности. Многое из оснащения, хоть и было устаревшим, находилось в рабочем состоянии, но имело нулевую балансовую стоимость. Однако точную смету мы составить не можем, потому что некоторые единицы оборудования уже не производят и им необходимо искать альтернативу. Поэтому мы не можем указать окончательную сумму, пока не начнем восстановление.

О помощи доноров

— Кто выступает основными донорами?

— Ряд стран уже внесли свой вклад и сумма помощи достигает 30 млн евро. Основными вкладчиками являются Еврокомиссия, Министерство энергетики США, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), выступающий администратором Счета международного сотрудничества для Чернобыля. Также нашими зарубежными партнерами являются Норвегия, Великобритания, Канада, Япония, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

— Куда были направлены средства?

— Хочу подчеркнуть, что нам не заходят "живые" деньги, помощь поступает в виде оборудования, автомобилей и других материальных ценностей. В частности, партнерами было предоставлено оборудование для мобильной лаборатории, восстановление центральной аналитической лаборатории, резервного энергообеспечения, различные типы дозиметров, автомобильные спектрометры, автомобили для реагирования для наших подразделений, средства индивидуальной защиты. Также средства направляются на проектирование и восстановление объектов инфраструктуры. На данном этапе восстанавливаем интернет-связь и радиорелейную связь, которая в будущем покроет всю Чернобыльскую зону.

— Международные партнеры оказывали помощь исключительно материальными ценностями или все же были и денежные поступления?

— В апреле прошлого года, сразу после деоккупации зоны отчуждения, мы обратились к вкладчикам Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ), администратором которого является Европейский банк реконструкции и развития, и страны, желающие выступить донорами, делают туда взносы, перенаправить средства на возобновление деятельности предприятия. В свою очередь, ЕБРР изучает потребности и запросы наших предприятий и закупает оборудование, в котором мы нуждаемся. Некоторые государства оказывают помощь самостоятельно.

— Кто первым пришел на помощь?

— Когда на территории зоны отчуждения находились оккупанты, своими танками они раздавили все мониторы, которые измеряли радиационный фон автомобилей и людей. В первые дни после освобождения ЧАЭС Министерство энергетики США предоставило нам передвижные портальные мониторы, которые и сейчас обеспечивают барьерную функцию зоны отчуждения. Благодаря им мы можем мониторить и отслеживать вынос/не вынес радионуклидов из зоны отчуждения. Также мы получили от Минэнергетики США автомобили для реагирования, амуницию для химзащиты. В настоящее время финансируется проектирование и строительство оптоволоконных линий для восстановления связи и интернета.

— Какая сумма необходима для полного восстановления Чернобыльской зоны отчуждения?

— Мы подсчитали и на прошлогодней Ассамблее вкладчиков СМСЧ была объявлена потребность в 100 миллионов евро на реализацию мер в зоне отчуждения. В настоящее время РМСЧ постепенно наполняется средствами благодаря международным партнерам.

О разминировании и пострадавших животных

— Какая территория Чернобыльской зоны загрязнена взрывчатыми предметами?

— Сразу после того, как мы получили доступ к Чернобыльской зоне, мы совместно с подразделениями Минобороны, правоохранительными органами, саперными службами и международными волонтерскими организациями начали обследование основных дорог, административных зданий и тех участков, которые нам необходимы для передвижения, осуществления хозяйственной деятельности и обеспечения жизнедеятельности наших объектов. Вместе с саперами мы проезжали каждый путь, заходили в каждое помещение, на каждую площадку, и везде — в офисах, общежитиях специалисты находили мины и растяжки, которые покинули оккупанты. Мы обследовали лишь небольшую часть Чернобыльской зоны, что составляет 1% от общей площади. Остальные территории (а это 2600 квадратных километров) считаются условно заминированными.

Чернобыльская зона. Заминированными считаются 2600 квадратных километров

— Сколько стоило разминирование?

— В финансовом плане нам это ничего не стоило, однако разминирование 1 кв. метра стоит условно полтора евро.

— Проводится ли разминирование сейчас?

— Нами нет. Но на территории зоны отчуждения размещено много подразделений военных, осуществляющих мероприятия не только по разминированию, но и обеспечению нашей безопасности.

— Уже известно, какая площадь разминирована?

— Поскольку военные ограничили определенный участок Чернобыльской зоны, трудно сказать, какой процент территории уже обследован и разминирован. В целом, заминированность территорий — серьезная и долговременная проблема, которая может влиять на безопасность и жизнь людей на протяжении не только лет, но и десятилетий. Удирая, оккупанты оставили после себя не только много мин и растяжек, но и сигнальных ракет, за которые цеплялись животные, из-за этого возникало множество пожаров. Поскольку это преимущественно лесистая местность и расположена близко к границе, то каждый раз впереди нас идут саперные группы.

— Насколько пострадал Чернобыльский заповедник и животные, которые там живут?

— Мы не можем полностью оценить ущерб, нанесенный флоре и фауне во время оккупации, поскольку есть территории, на которые мы не можем добраться из-за разрушенных мостовых переправ. Это прежде всего приграничные зоны и правый берег Днепра. Всюду, где проходили российские солдаты, оставили после себя разруху и смерть. Не стали исключением и краснокнижные животные заповедника, на которых они устраивали охоту. После деоккупации было обнаружено немало останков животных. До конца года планируем провести научную экспедицию, чтобы определить ущерб, нанесенный экосистеме заповедника. Однако мы не можем гарантировать, что мы сумеем обследовать все территории и оценить реальный ущерб.

О стратегии восстановления

— Разработана ли стратегия восстановления и развития зоны отчуждения?

— Да, мы разработали План восстановления деятельности и развития зоны отчуждения в результате российского вторжения и оккупации, в котором было выделено несколько направлений. В частности, средства будут направлены на разминирование территорий зоны отчуждения, которая до сих пор считается условно заминированной, восстановление инфраструктуры, включая мост на р. Уж, противопожарную безопасность, ведь очень много пожарной техники, автомобилей и оборудования было уничтожено или угнано.

Разбитая оккупантами техника

— На какие нужды предусмотрели средства?

— Запланировали средства на улучшение и вывод на новый уровень системы физической защиты объектов обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Также направим деньги на оборудование, что поможет мониторить радиационное состояние зоны отчуждения, офисное оборудование, автомобили.

— На самой ЧАЭС какие-то работы будут проводить?

— Необходимо провести мероприятия на промышленной площадке ЧАЭС, которые были предусмотрены, но в силу обстоятельств не выполнили. В частности, разбор четвертого энергоблока и снятие с эксплуатации первых трех. Утилизировать радиоактивное оборудование. Действия должны быть выполнены с высоким уровнем безопасности и возможной международной поддержкой.

— Какие планы по ЧАЭС после завершения войны?

— Планируем реализовать проект организации научного хаба, который будет служить образовательно-научным пространством для инновационных исследований. Хаб будет способствовать привлечению талантливых ученых и создаст условия для совместных исследований с международными партнерами. На днях был подписан меморандум с НАН Украины и городом Славутич.