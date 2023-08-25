Пошел защищать Украину еще в 2014-м: на фронте погиб ветеран АТО, получавший награду от президента

Трагедия случилась 23 августа 2023

В тяжелых боях с российскими оккупантами погиб украинский военный Головецкий Владимир Владимирович из села Вишневчик Хмельницкой области. В ряды ВСУ он стал в апреле текущего года.

Трагедия случилась во время минометного обстрела вблизи населенного пункта Новоандреевка, что в Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

"В 1993–1995 годах Владимир проходил срочную службу. В 2014-2015 годах принимал участие в антитеррористической операции, обеспечивая на территории Донецкой и Луганской областей в составе боевых подразделений защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за достойное исполнение воинского долга Владимир Головецкий был награжден отличием президента. В апреле 2023 года он присоединился к украинским военным и встал на защиту своей Родины.

"Верный военной присяге военнослужащий Головецкий Владимир Владимирович 23 августа 2023 погиб во время минометного обстрела. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою", — написал Симашкевич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб депутат Киевского горсовета от партии "Европейская Солидарность" Сергей Ильницкий с позывным "Сокол".