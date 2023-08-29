В Каменском пьяные женщины унизили военного (видео)

Женщины пожелали военному смерти

В Днепропетровской области продолжают негативно относиться к украинским военным. Вчера сеть всколыхнула ситуация с фитнес-тренером, который плюнул в военнослужащего, а сегодня стало известно о новом инциденте. Девушки пожелали украинскому воину вернуться в Бахмут и умереть там.

Своей историей защитник Константин Проценко, который находится на реабилитации после ранения, поделился в Instagram. К слову, нашлись и те, кто встал на сторону женщин и присоединился к пожеланиям смерти.

Инцидент произошел в Каменском Днепропетровской области в ночь с 26 на 27 августа. В одном из спальных районов по адресу бульвар Героев, 2 группа девушек выпивали и не заметили наступление комендантского часа. Около 01:30 они начали громко ругаться под окнами и разбудили жильцов дома, в том числе и маленькую дочь военного, которая начала плакать.

Константин вышел на улицу, чтобы попросить дам успокоиться и разговаривать тише, но те не отреагировали на просьбу и начали хамить.

"Решил выйти, обругать, чтобы они ушли. Подойдя, понял, что это именно девушки и под хорошим градусом. Максимально адекватно попросил, чтобы они разошлись. Получил агрессивный отказ, продемонстрировал, что я с палочкой после ранения, что мне неинтересно выяснять отношения И в тот момент начал выслушивать от них невероятные вещи, что я вы******сь, что военный, что чтобы я вернулся в Бахмут, что меня там застрелят, все, конечно, с "хорошей" бранью…" – написал военный.

Он отметил, что не ожидал от девушек такой реакции, поэтому не сдержался и разговаривал с ними матом. Однако нашлись и те, кто поддержал женщин. В личные сообщение военному написали: "В следующий раз, надеюсь, ты не вернешься с войны" и "Тебе не место в нашем городе, твое место в пакете". Константин предположил, что нашел ячейку "русского мира" в Каменском.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Полтаве мужчина оскорбил военных, снял все на видео и похвастался им в интернете.