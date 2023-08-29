У Кам’янському п’яні жінки принизили військового (відео)

Жінки побажали військовому смерті

На Дніпропетровщині продовжують негативно ставитися до українських військових. Учора мережу сколихнула ситуація з фітнес-тренером, який плюнув у військовослужбовця, а сьогодні стало відомо про новий інцидент. Дівчата побажали українському воїнові повернутися до Бахмута і померти там.

Своєю історією захисник Костянтин Проценко, який перебуває на реабілітації після поранення, поділився у Instagram. До речі, знайшлися й ті, хто став на бік жінок і приєднався до побажань смерті.

Інцидент стався у Кам’янському Дніпропетровській області у ніч із 26 на 27 серпня. В одному зі спальних районів за адресою бульвар Героїв, 2 група дівчат випивали і не помітили настання комендантської години. Близько 01:30 вони почали голосно лаятись під вікнами та розбудили мешканців будинку, у тому числі й маленьку дочку військового, яка почала плакати.

Костянтин вийшов на вулицю, щоб попросити дам заспокоїтись і розмовляти тихіше, але ті не відреагували на прохання та почали хамити.

"Вирішив вийти, облаяти, щоб вони пішли. Підійшовши, зрозумів, що це саме дівчата і під гарним градусом. Максимально адекватно попросив, щоб вони розійшлися. Отримав агресивну відмову, продемонстрував, що я з паличкою після поранення, що мені нецікаво з’ясовувати стосунки. І в той момент почав вислуховувати від них неймовірні речі, що я ви******сь, що військовий, що щоб я повернувся до Бахмута, що мене там застрелять, все, звичайно, з "хорошою" лайкою..." — написав військовий.

Він зазначив, що не чекав від дівчат такої реакції, тому не стримався та розмовляв із ними матюком. Проте знайшлися й ті, хто підтримав жінок. В особисті повідомлення військовому написали: "Наступного разу, сподіваюся, ти не повернешся з війни" і "Тобі не місце в нашому місті, твоє місце в пакеті". Костянтин припустив, що знайшов осередок "російського миру" у Кам’янському.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Полтаві чоловік образив військових, зняв усе на відео та похвалився ним в інтернеті.